El Palacio de los Marqueses de Torremejía de Almagro, declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento

El Palacio de los Marqueses de Torremejía de Almagro. - PALACIO TORREMEJÍA

TOLEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de los Marqueses de Torremejía de Almagro vuelve a estar de actualidad, porque se va a convertir en el próximo Bien de Interés Cultural en la región, en la categoría de Monumento.

Así lo ha aprobado el último Consejo de Gobierno, hecho del que ha dado cuenta la consejera Portavoz, Esther Padilla, que ha recordado que este inmueble "escribe una nueva página, después de haber acaparado titulares gracias a su rehabilitación en los últimos meses y su apertura".

Con la declaración como Bien de Interés Cultural, la portavoz ha insistido en que "le otorgamos el máximo nivel de protección, teniendo en cuenta que, además, ya estaba incluido en el Inventario del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha como bien inmueble de carácter arquitectónico; le reconocemos su valor cultural como parte integrante y representativa del patrimonio cultural de Castilla-La Mancha".

Además, ha insistido en que, al tener la declaración de BIC se permitirán aquellos usos compatibles con su puesta en valor y disfrute patrimonial y deberá facilitarse la visita pública en los términos establecidos por la normativa autonómica.

Asimismo, esa protección implica la suspensión de determinadas licencias municipales de parcelación, edificación o demolición en las zonas afectadas. Cualquier cambio de uso, segregación o agregación deberá contar con autorización de la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural.

El palacio se encuentra en la Plaza de Santo Domingo, dentro del conjunto histórico de Almagro, y su configuración original responde a una concepción mudéjar de los siglos XV y XVI. Posteriormente, en el siglo XVII, fue ampliado incorporando dependencias del antiguo Hospital de las Ánimas y del edificio de las Caballerizas.

La consejera lo ha destacado como uno de los mejores ejemplos, y el mejor conservado, de casa señorial del siglo XV y, además, sus sucesivas transformaciones "permiten conocer a través del propio edificio la evolución histórica y social de Almagro".

Padilla ha recordado cómo, recientemente, el palacio ha sido rehabilitado y abierto al público gracias a una intervención impulsada por quien fue su propietario, Mauricio Fernández, fallecido a finales de 2025.

Una recuperación que fue reconocida el pasado año con una mención especial en las Medallas al Mérito Cultural de Castilla-La Mancha y que, en palabras de Padilla, "fue cuidada y comprometida con la conservación de nuestro patrimonio que, además, fue promovida desde la iniciativa privada y que merece también nuestro reconocimiento".

ELEMENTOS DESTACADOS

La responsable autonómica ha detallado algunos de sus elementos más destacados, como el alfarje del patio porticado de madera de pino, el solado de motivos geométricos del patio principal, la escalera principal con su cúpula ochavada sobre tambor y su rica decoración de las salas principales, cuyos techos y muros conservan interesantes pinturas.

La portavoz del Ejecutivo ha concluido recordando que este nuevo BIC "viene a engrosar la lista de inmuebles o tradiciones protegidas por el Ejecutivo. Desde que gobierna Emiliano García-Page, se han declarado o incoado 91 BICs, 25 desde que comenzó la actual legislatura".