Paños, seguro de que la subida de Cs repercutirá en las municipales, se muestra dispuesto a pactar con todos

Publicado 30/04/2019 13:36:04 CET

TOLEDO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Ciudadanos a la Alcaldía de Toledo, Esteban Paños, se ha mostrado convencido de que la subida de la formación naranja en las elecciones generales del pasado domingo repercutirá en los resultados de los comicios municipales del 26 de mayo y ha puntualizado que está dispuesto a "hablar y acordar con todos" los partidos políticos, incluido Vox, que formulen propuestas en el marco de la Constitución.

Así lo ha indicado Paños en una rueda de prensa en la que ha presentado la candidatura de Ciudadanos al Ayuntamiento de Toledo, "un equipo de profesionales de perfiles técnicos y de vecinos comprometidos con la ciudad", ha indicado.

El candidato ha expresado su alegría por los resultados "positivos" que el partido liderado por Albert Rivera ha obtenido en la cita con las urnas del 28 de abril, pues, a su modo de ver, refuerzan la preferencia del electorado por el centro y ha confiado en que esa tendencia al alza se mantenga en las elecciones locales.

"Nosotros salimos a ganar para liderar un cambio en la ciudad", ha manifestado Paños, quien no ha aclarado si su formación entrará en el equipo de Gobierno municipal en caso de que sean bisagra. Tampoco ha especificado si prefiere un Gobierno de derechas o de izquierdas en la ciudad los próximos cuatro años aunque sí que ha mostrado su disposición a dialogar y a alcanzar acuerdos con todas las formaciones, dado que su "único límite" es el respeto al texto constitucional.

En este punto, ha matizado que lo fundamental no es "repartir sillones" sino alcanzar acuerdos en base a programas y, a este respecto, ha puesto como ejemplo que en los últimos cuatro años la formación que encabeza nunca ha tenido en cuenta "el color del partido que presentaba una moción al Pleno".

AFRONTAR LOS RETOS QUE "NI PP, NI PSOE, NI GANEMOS HAN ABORDADO"

Dicho esto, ha defendido que Ciudadanos no ha venido a cambiar Toledo sino a transformar su modelo de gestión para que la capital autonómica sea "más eficiente, más próspera y competitiva, en definitiva, del siglo XXI", pues, a su parecer, la ciudad ha avanzado "a cámara lenta" en los últimos años, mientras que, según ha reseñado, los toledanos piden que se afronten los retos que "ni el PP, ni el PSOE, ni Ganemos han sido capaces de abordar".

Entre ellos, ha citado el Plan de Ordenación Municipal (POM), la movilidad, la peatonalización del Casco, el sistema de recogida de basuras, la limpieza viaria, el futuro del río Tajo, la eliminación del amianto del Polígono, la planificación en Vega Baja, las instalaciones deportivas o los impuestos.

Especialmente crítico se ha mostrado con la construcción del recinto ferial en Safont, "un proyecto del que no saben nada comerciantes, vecinos y hosteleros porque el Consistorio no se ha comunicado con ellos", ha lamentado, una actitud que, a su entender, demuestra que el bipartito PSOE-Ganemos gobierna "de espaldas a la gente", algo que, según ha indicado, él no hará si se hace con el bastón de mando de la Ciudad Imperial.

Asimismo, ha reprochado que la ciudad tenga una planificación urbanística de 1986 y que las subvenciones se sigan entregando por convenio, esto es, "a dedo", además de que se haya tardado dos años en redactar un reglamento de participación ciudadana que "no funciona". "Queremos una ciudad cohesionada física y emocionalmente. Ya está bien de que en esta ciudad haya barrios y asociaciones que se sientan de segunda. Todos tenemos los mismos derechos y en Cs contamos con todos", ha apostillado.

La redacción de un nuevo POM y la apuesta por la movilidad, la accesibilidad, la sostenibilidad, la eficacia en los servicios, el pequeño comercio, la cultura, la educación y el patrimonio son los pilares sobre los que se sustenta el programa político "regenerador" con el que los 'naranjas' concurrirán a las elecciones locales.

Y ha dejado claro que Cs no "baja al barro" como, en su opinión, están acostumbrados a hacer PP y PSOE con discursos plagados de "descalificaciones" ya que, según Esteban Paños, los vecinos demandan consensos para que la ciudad "crezca al ritmo que merece". Por todo ello, ha dicho que la suya es "una candidatura ganadora para un cambio en Toledo".

A Esteban Paños le acompañan en la lista electoral la concejal Araceli de la Calle, que repite y será la número dos, el ingeniero de caminos Julio Comendador, la historiadora Irene Benayas, el técnico en Prevención de Riesgos Laborales Jorge Fernández y el licenciado en Administración y Dirección de Empresas Miguel Payán, entre otros.