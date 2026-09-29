Paralizada la actividad del tren turístico de Toledo durante esta semana para esclarecer el incidente de este lunes

Tren turístico de Toledo. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Toledo ha acordado paralizar el servicio prestado por el tren turístico de la ciudad al menos, durante toda esta semana, "con el objetivo de esclarecer las circunstancias que pudieron motivar el incidente" registrado este lunes "y garantizar que el servicio se presta con todas las condiciones de seguridad necesarias".

El concejal de Turismo, Vivienda y Relaciones con la UCLM de Toledo, José Manuel Velasco, ha informado de las medidas adoptadas después de que el tren turístico descarrilara este lunes con 40 pasajeros a bordo, sin lamentar heridos, y tras la reunión celebrada por los responsables municipales de Turismo y Movilidad con los prestadores del servicio para analizar lo sucedido y determinar las actuaciones necesarias.

Velasco ha explicado que ahora se iniciará un expediente informativo "para analizar lo ocurrido y solicitar los correspondientes informes técnicos que permitan determinar las causas del incidente y conocer con precisión las circunstancias en las que se produjo".

En este sentido, ha explicado que se requerirá a la empresa responsable del servicio la realización de una ITV específica de los vehículos que desarrollan esta actividad, teniendo en cuenta las características particulares de la ciudad de Toledo, especialmente su orografía y los diferentes recorridos por los que transitan estos vehículos, tal y como ha informado el Consistorio en un comunicado.

Asimismo, se solicitará un informe sobre el estado y las condiciones de la vía en el punto concreto donde se produjo el incidente, "con el fin de determinar si las características de la calzada pudieron tener alguna incidencia en lo sucedido", ha señalado el concejal.

De igual modo, se pedirá a la empresa constructora de los vehículos un informe técnico sobre su operatividad y funcionamiento, así como sobre la posible necesidad de incorporar elementos, sistemas o adaptaciones específicas que permitan garantizar su adecuado funcionamiento en las condiciones particulares de los itinerarios por los que circulan en Toledo.

El concejal de Turismo ha subrayado que todas estas actuaciones tienen como objetivo "conocer exactamente qué ocurrió, determinar las circunstancias que pudieron concurrir y adoptar, en su caso, las medidas necesarias para garantizar la seguridad del servicio antes de proceder a su reanudación".

"Lo primero es esclarecer los hechos y contar con todos los informes técnicos necesarios para conocer qué ocurrió y por qué ocurrió, porque la prioridad del Ayuntamiento es garantizar la seguridad y, a partir de ahí, determinar las medidas que sean necesarias para que el servicio pueda desarrollarse con todas las garantías", ha señalado Velasco.