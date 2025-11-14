Paralizada cautelarmente la contratación de obras del Centro de Estudios Penitenciarios de Cuenca

Archivo - El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (1i), firma el inicio de las obras del futuro Centro de Estudios Penitenciario, a 3 de abril de 2024, en Cuenca, Castilla-La Mancha (España). El centro se ubica en el espacio que antes ocupaba e - Lola Pineda - Europa Press - Archivo

CUENCA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado ha paralizado cautelarmente la contratación de las obras para la construcción del Centro de Estudios Penitenciarios de Cuenca, a la espera de la resolución de un recurso presentado por una empresa a esta licitación.

De acuerdo con el anuncio disponible en el perfil del contratante de la sociedad, recogido por Europa Press, el recurso fue presentado por la empresa Pradditive IAQ el pasado 27 de octubre contra el contenido de los pliegos que rigieron este procedimiento abierto al que se han presentado 19 constructoras.

La Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios ha trasladado el recurso al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y, hasta que se pronuncie, deja en suspenso esta licitación valorada en 15,6 millones de euros.

A preguntas de los medios de comunicación de Cuenca, el vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha manifestado que espera que se resuelva pronto este conflicto.

"Cualquier obra tiene muchos avatares desde el punto de vista administrativo y se estableció un sistema de recursos en todos los procesos contractuales que está dilatando mucho los plazos de contratación de las obras", ha lamentado Guijarro, que a pesar de todo se queda con "la buena voluntad del Gobierno de España" de salir adelante con esta obra.