El Hospital Nacional de Parapléjicos presenta "HNP Racing", el primer equipo con coche adaptado que competirá en un Eco Rallye en España. - CARLOS MONROY/JCCM

TOLEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Nacional de Parapléjicos , centro público del Sescam, ha presentado el 'HNP Racing', el primer equipo automovilístico que participará en un Eco Rallye con un vehículo completamente adaptado. El conjunto está formado por Iván Díaz, ex paciente del centro, como piloto, y el doctor Francisco Gutiérrez, especialista en Rehabilitación del hospital, como copiloto.

El equipo competirá en el Eco Rallye Castilla-La Mancha Ciudad de Toledo 2025, prueba puntuable para la Copa de España de Escuderías de Energías Alternativas, que se celebrará del 21 al 23 de noviembre en Toledo, Tembleque y Consuegra, ha informado la Junta en nota de prensa.

La carrera está organizada por Pitlane Network, cuyo CEO, Pedro Flores, ha destacado que se trata de "un evento deportivo de entidad nacional que apuesta por innovación, sostenibilidad e inclusión".

HNP Racing participará con un Ford Mustang adaptado mediante el programa Ford Adapta, diseñado para facilitar la conducción a personas con movilidad reducida. "Para mí es un sueño hecho realidad", ha afirmado el piloto Iván Díaz, quien ha agradecido el apoyo del hospital, de los organizadores y de Ford Adapta y ha expresado "las ganas de hacer una gran competición y demostrar que la conducción deportiva adaptada tiene un espacio en el automovilismo".

El copiloto, Francisco Gutiérrez, ha subrayado la dimensión rehabilitadora de este hito: "Estoy muy ilusionado con nuestra participación. Estas iniciativas dan visibilidad a todas las personas con lesión medular que desean incorporarse a actividades deportivas y recuperar espacios de autonomía".

UNA INICIATIVA CON TRASFONDO SOLIDARIO

Este debut deportivo servirá además para recaudar apoyos para el equipo de conducción virtual (Sim Racing) desarrollado en el HNP con pacientes y ex pacientes bajo el lema 'Juntos creamos futuro'.

El proyecto se impulsa gracias al simulador donado por Ford Adapta. "Ya hay un grupo de pacientes y ex pacientes que se están incorporando a la simulación deportiva y de conducción urbana. Practicar la conducción favorece la proyección hacia una vida independiente tras la lesión medular", ha explicado el doctor Gutiérrez.

La presentación ha contado con la presencia de Rocío Zúñiga, responsable de RSC y coordinadora de Comunicación de Ford España, quien ha recordado "diez años de colaboración con el Hospital Nacional de Parapléjicos desde el nacimiento del programa Ford Adapta".

Zúñiga ha asegurado que "participar hoy con el primer vehículo adaptado que compite en un Eco Rallye en España es un hito para Ford Adapta y motivo de orgullo".

En el acto también ha contado con la presencia directora Médico del hospital, Silvia Ceruelo, del jefe del Servicio de Rehabilitación, Ramiro Palazón, y del jefe de Servicio de Radiodiagnóstico en Hospital Nacional de Parapléjicos, Fernando García, quien participará en el EcoRally con el coche escoba.