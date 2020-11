Cs ve los datos como "realmente malos" y dice que C-LM completa "todo un año" destruyendo empleo

TOLEDO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Ciudadanos en las Cortes regionales ha destacado que los datos de paro de Castilla-La Mancha en el mes de octubre, que indican que en la región el desempleo subió en 6.226 personas, son "realmente malos" y ha incidido en que con ellos la región ha completado "todo un año destruyendo empleo".

El diputado naranja David Muñoz Zapata, que ha ofrecido este miércoles una rueda de prensa para valorar estos datos, ha comentado que el dato interanual del paro en el mes de octubre refleja que la región ha perdido 12.447 empleos, "el peor dato interanual para un mes de octubre desde 2012", por lo que ha manifestado que este mes recuerda a "lo peor de la crisis financiera" anterior.

Muñoz Zapata ha destacado otros datos como que el 63% de las personas registradas en las listas del paro son mujeres, lo que convierte a Castilla-La Mancha en "la comunidad que presenta el peor dato" y en la región "que menos oportunidades profesionales ofrece a las mujeres".

Del mismo modo, ha citado también el dato de parados de más de 45 años, señalando que "la mitad del paro" pertenece a este colectivo, que tiene "dificultades" para reinsertarse en el mundo laboral una vez pierde su puesto de trabajo.

Igualmente, en cuanto a los sectores, ha hecho hincapié en que el 66% de los parados pertenecen al sector servicios, "donde está la hostelería", lo que, en su opinión, debería llevar al Gobierno regional a "pensar qué quiere hacer" para sacar adelante a un sector con tanto peso y también a valorar "si queremos seguir teniendo esta infraestructura productiva que hace que con estos vaivenes económicos se destruya tantísimo empleo".

"Y no podemos perder de vista que a día de hoy hay 15.000 personas en ERTE por fuerza mayor", ha añadido.

EL GOBIERNO "NO HA ENTENDIDO NADA"

Por todo ello, el diputado de Cs ha considerado que, tras anunciar que se mantendrán los planes de empleo como "buque insignia" de las políticas del Ejecutivo autonómico en esta materia y dedicará 38 millones de los fondos europeos 'Next Generation' a ellos, el Gobierno "no ha entendido nada".

"Los fondos europeos son una oportunidad de empleo y modernización, no es una lotería para tapar agujeros. Desde Cs no podemos compartir que se use el fondo europeo para pagar una política de subsidios que ya el Tribunal de Cuentas dijo el pasado verano que no funciona y no sirve para insertar a los parados en el mercado laboral", ha razonado.

Por ello, ha sostenido que si el Gobierno castellanomanchego sigue por este camino "estará desaprovechando una oportunidad de futuro y apuntalando una herramienta que pertenece al pasado y que solo mantiene una economía zombie". "Así no va por buen camino y no sigue el espíritu del Pacto por la Recuperación que firmó con Cs, que estaba lleno de medidas que miraban al futuro y que contemplaba una reforma clara de las políticas activas de empleo", ha concluido.