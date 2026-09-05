El Parque Arqueológico de Libisosa desvela una escultura antropormorfa de época ibérica que correspondería a una cabeza

El delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la provincia de Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos. - JCCM

ALBACETE 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este sábado se ha presentado una escultura antropomorfa de época ibérica hallada en el Parque Arqueológico de Libisosa, en Lezuza (Albacete).

El delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la provincia de Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, ha asistido a esta presentación.

Se trata de una cabeza que, según los 'papers' de la investigación se corresponde con una cabeza que reproduce el tamaño natural, y que conserva ambos laterales y la parte posterior, faltando el rostro, ha informado la Junta en nota de prensa.

El documento oficial detalla que, por lo conservado, se registra claramente un peinado a base de trenzas con recogido trasero que remite a priori a la esfera femenina, aunque combinado por lo que podría ser una corona de rizos en la frente, decantaría su identificación más hacia el universo joven masculino.

Además, explica, que se conocen muy pocos ejemplares en bulto redondo de estas características en el mundo ibérico, sean de adscripción femenina o masculina, como el del jinete de la necrópolis de Los Villares (Hoya Gonzalo, Albacete), conservado en el Museo de Albacete, el cual podría representar el paralelo más cercano.

La escultura, de entre el siglo V y el IV a. C., y cuya procedencia originaria debió ser un monumento funerario, habría formado parte del muro perimetral norte o granero del foro romano, erigido en época de Augusto.

REFERENTES DE LA PROVINCIA

Pedro Antonio Ruiz Santos, ha destacado el valor del Parque Arqueológico de Libisosa, en Lezuza, como uno de los grandes referentes históricos y culturales de la provincia, así como su capacidad para generar actividad y oportunidades para el municipio y su entorno.

Durante la presentación de una nueva pieza arqueológica localizada en el yacimiento, el representante del Gobierno regional ha querido reconocer el trabajo que durante décadas han desarrollado arqueólogos, investigadores, trabajadores y responsables municipales para convertir Libisosa en un espacio visitable y en uno de los parques arqueológicos de referencia de Castilla-La Mancha.

Así, ha recordado la evolución experimentada por el yacimiento desde sus primeros trabajos de investigación hasta su actual condición de Parque, remarcando que detrás de este proceso hay muchos años de esfuerzo y de trabajo conjunto entre las distintas administraciones.

Colaboración "fundamental", ha dicho, para garantizar la continuidad de los trabajos, la conservación del patrimonio y la divulgación de los hallazgos.

17% MÁS DE VISITANTES

Con relación a ello, ha ahondado en la importancia del apoyo económico que se viene realizando desde el gobierno de García Page, detallando que "el impulso al Parque está teniendo también una repercusión directa en el número de visitantes, con un crecimiento del 17 por ciento durante el último año"; y ha subrayado asimismo la necesidad de continuar trabajando de acuerdo con la normativa vigente en materia de patrimonio arqueológico.

En este sentido ha insistido en la importancia de comunicar los hallazgos a la Administración para garantizar su adecuada conservación, investigación y puesta en valor y ha reiterado, de nuevo, en el compromiso del Ejecutivo autonómico con el Parque de Libisosa (uno de los siete parques arqueológicos con los que cuenta el gobierno de Castilla-La Mancha y en los que invierte 1,3 millones de euros anuales) "Vamos a seguir colaborando e implementando esa ayuda que necesitáis para poder seguir trabajando", ha aseverado.

Ruiz Santos, que ha reflexionado sobre la importancia que este recurso turístico y cultural tiene para la provincia poniendo de relieve que la cultura y el patrimonio arqueológico constituyen una oportunidad para fijar actividad y generar futuro en los municipios de la provincia, ha resaltado que "Libisosa no es solo patrimonio; es también un motor económico para Lezuza y para su entorno".

El delegado no ha querido finalizar su intervención sin poner en valor el compromiso del ayuntamiento y de lezuceños y lezuceñas, así como de los investigadores y de todas las personas que, durante años, "han contribuido a que Libisosa sea hoy un espacio de referencia que ha pasado de ser un yacimiento a ser un Parque Arqueológico" y lo ha hecho recordando la vinculación de varias generaciones de profesionales (como la familia Uroz), y destacando el trabajo iniciado en la década de los años 90 y el impulso que adquirieron las excavaciones a partir de los primeros años del siglo XXI.

Por último, ha incidido la relación cada vez más estrecha entre patrimonio, cultura y turismo, especialmente en el ámbito rural y ha invitado a la población a participar en las actividades que el gobierno de Castilla-La Mancha desarrollará en su stand durante la Feria de Albacete con una jornada dedicada a Lezuza y a sus jornadas de recreación histórica el miércoles 16.