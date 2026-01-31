La parroquia de Belmonte recibe el retablo de la Cátedra de San Pedro tras ser restaurado por parte de la Diputación

La Diputación de Cuenca entrega el retablo de la Cátedra de San Pedro de Belmonte después de su restauración. - DIPUTACIÓN

CUENCA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cuenca ha hecho entrega a la parroquia de Belmonte del retablo de la Cátedra de San Pedro tras culminar un exhaustivo proceso de restauración llevado a cabo en el Taller de Conservación y Restauración de la institución provincial.

El retablo, fechado en los primeros decenios del siglo XVI y atribuido al denominado Maestro de Belmonte, se ubica en la capilla de San Juan Bautista de la Colegiata de San Bartolomé, declarada Bien de Interés Cultural, ha informado la Diputación en nota de prensa.

Se trata de una obra de estilo gótico hispanoflamenco compuesta por seis pinturas sobre tabla distribuidas en tres calles y dos cuerpos, con una rica mazonería dorada y una destacada calidad artística tanto en la pintura al óleo como en los trabajos de dorado y plateado.

El acto ha contado con la participación de la diputada de Patrimonio, Mayte Megía, y de la alcaldesa de Belmonte, Cristina Delgado, junto con la concejala de Cultura, Beatriz Delgado; y el párroco Emilio de la Fuente, así como un nutrido grupo de feligreses y curiosos de la historia local.

Megía ha subrayado que "esta restauración es un ejemplo del compromiso firme de la Diputación de Cuenca con la protección y puesta en valor de nuestro patrimonio, especialmente en el medio rural, donde estas obras no solo tienen un valor artístico incalculable, sino que forman parte de la identidad colectiva de los pueblos".

Ha destacado además "el alto nivel técnico del Taller de Restauración de la Diputación, que ha permitido recuperar la lectura estética y simbólica del retablo respetando escrupulosamente su autenticidad".

Por su parte, la alcaldesa de Belmonte ha agradecido la colaboración de la institución provincial y ha señalado que "la recuperación del retablo de la Cátedra de San Pedro supone un hito para Belmonte, tanto desde el punto de vista cultural como turístico, reforzando el atractivo de la Colegiata y el legado histórico que conservamos".

Delgado ha añadido que "este tipo de actuaciones demuestran que la cooperación entre administraciones es clave para preservar nuestro patrimonio y transmitirlo en las mejores condiciones a las futuras generaciones".

La intervención, que se ha prolongado durante un año, ha tenido como objetivo principal la conservación de la obra y la corrección de tratamientos anteriores que afectaban a su correcta contemplación.

Entre los trabajos realizados destacan la fijación de la policromía, la eliminación de barnices envejecidos y reintegraciones inadecuadas de restauraciones anteriores, la consolidación de las capas pictóricas y la reintegración cromática de las pérdidas mediante técnicas reversibles y diferenciables del original.

Gracias a esta actuación, el retablo ha recuperado la intensidad cromática y la riqueza de detalles de sus escenas, dedicadas principalmente a la vida de San Pedro y a otros santos, devolviendo a la Colegiata de Belmonte una de sus piezas más relevantes desde el punto de vista histórico y artístico.