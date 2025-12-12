La participación de sanitarios en la huelga en C-LM llega al 83%, según CESM, que la califica de "éxito"

Archivo - Profesional sanitario. Atención médica. - JCCM - Archivo

TOLEDO 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM-CLM) valora como un "éxito" la huelga médica, facultativa y de residentes celebrada del 9 al 12 de diciembre, en el marco de la convocatoria autonómica y nacional promovida por CESM CLM a nivel autonómico y a nivel nacional.

Según los datos recabados por los delegados y delegadas del Sindicato Médico en hospitales y centros de Salud, la participación global en Castilla-La Mancha ha alcanzado el 83% del personal médico y facultativo disponible, incluyendo correctamente al personal de baja, permisos, vacaciones, personal de mínimos, de guardia y salientes de guardia.

A ello se suma el paro lectivo de estudiantes de Medicina, que han respaldado con firmeza las reivindicaciones de la profesión.

"Esta huelga ha puesto de manifiesto ante la opinión pública el profundo malestar de nuestra profesión", señala el CESM en un comunicado.

CESM-CLM confía en que, tras la huelga médica, la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha abra una vía de diálogo en las próximas semanas con el fin de abordar de forma responsable y urgente los principales retos del sistema sanitario regional.

El sindicato considera prioritario tratar la adecuación de las plantillas a las necesidades asistenciales, la reducción de la sobrecarga en consultas, la mejora de las condiciones laborales de residentes y tutores, la protección frente a agresiones y, de forma inaplazable, la reactivación de la carrera profesional y el reconocimiento con carácter extraordinario, paralizada desde 2012.

CESM-CLM reitera su disposición a alcanzar acuerdos que dignifiquen la profesión médica y garanticen una atención de calidad para la ciudadanía.

En las próximas semanas se reunirá el Comité Ejecutivo del Sindicato Médico de Castilla-la Mancha para hacer un estudio detallado de la huelga, estructurando las próximas movilizaciones para el 2026, "si no hay respuesta" a sus reivindicaciones.

Las concentraciones celebradas en los últimos 4 días en todos los hospitales de Castilla- la Mancha "han evidenciado la unidad y determinación del colectivo de nuestra profesión en esta lucha". El mensaje es claro, según CESM, "los médicos, facultativos y residentes de Castilla-La Mancha no están dispuestos a seguir soportando condiciones de esclavitud laboral que afectan a la salud del médico y a la atención sanitaria reduciendo los tiempos de consulta por paciente".

La jornada de huelga autonómica y nacional ha finalizado con concentraciones en las puertas del Hospital Perpetuo Socorro de Albacete y el Hospital Santa Bárbara de Puertollano, donde se ha condenado y rechazado "la brutal agresión" que sufrió una sanitaria en la tarde del pasado lunes 8 de diciembre.

Por último, CESM-CLM quiere agradecer de forma expresa el compromiso ejemplar de todos los médicos, facultativos, residentes y estudiantes de Medicina que han participado en esta movilización.

Así como la comprensión y apoyo de la ciudadanía, a la que reitera que esta huelga "no ha sido contra los pacientes, sino por el futuro de la sanidad pública y por poder seguir cuidándoles con la calidad y la dignidad que merecen".