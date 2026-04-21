La A-3 a su paso por Honrubia recupera la normalidad tras estar cortada más de 36 horas por un accidente

Lugar de la autovía A-3 en el que colisionaban dos camiones a la altura de Honrubia. - DGT

CUENCA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La carretera A-3, que ha permanecido completamente cortada al tráfico desde este lunes en el kilómetro 170 en sentido Madrid a la altura de Honrubia tras una colisión entre dos camiones, ha recuperado la normalidad.

Así lo han confirmado desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, que al mediodía informaba de la apertura del carril derecho.

El corte de la vía fue causado por una colisión entre dos camiones ocurrida a las 6.48 horas de este lunes. El choque provocaba el incendio de ambos camiones, uno de los cuales transportaba polietileno y el otro neumáticos.

Uno de los heridos, un hombre de 33 años, era asistido en el lugar por una UVI y trasladado por ambulancia de soporte vital básico al Hospital General de Villarrobledo.