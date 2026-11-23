La candidata número uno de la formación al Congreso por Albacete, Luisa María García - EUROPA PRESS

ALBACETE 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Paz, casa y trabajo, son las principales propuestas que pone Podemos encima de la mesa para la provincia de Albacete de cara a las elecciones generales que tendrán lugar el próximo 29 de noviembre, tal y como ha señalado la candidata número uno de la formación al Congreso en esta provincia, Luisa María García.

En una entrevista a Europa Press, García ha indicado que Podemos defiende la paz para que no se destine "ni un euro" de los sueldos de los ciudadanos a genocidios ni a guerras. "Si llegamos al Gobierno, queremos hacer un referéndum para salir de la OTAN", ha apuntado.

En cuanto a vivienda, la candidata de Podemos ha apuntado que las casas no son un negocio sino un espacio para vivir y poder tener un alquiler justo. "Proponemos bajar un 40 por ciento el alquiler", ha detallado.

Para ello, ha dicho que es necesario que los salarios suban y sean dignos con el fin de que la gente no tenga que elegir entre pagar el alquiler o llenar la nevera. "Nuestra propuesta pasa por subir el salario a mínimo 1.800 euros", ha afirmado.

También se ha referido a las condiciones de los trabajadores, para destacar la necesidad de que la jornada laboral sea de 35 horas en un principio y mostrar la intención de Podemos de bajarla hasta las 30 horas semanales, "para que la gente pueda conciliar".

Ha hecho también referencia García a los servicios sociales, para indicar que Podemos cree que deber ser públicos con, por ejemplo, una educación de 0 a 3 años gratuita, una bajada de las listas de espera o con contratos "favorables" para los empleados públicos.

PERSPECTIVAS ELECTORALES

En cuanto a las perspectivas electorales, la candidata de Podemos ha dicho que la formación está confiada en conseguir representación en el Congreso por la provincia pese a ser "difícil". "Vamos a pelear hasta el último voto", ha manifestado.

"Nosotras somos una izquierda transformadora, progresista y que no se deja nadie atrás frente a otras formaciones que prometen pero al final no hacen nada", ha indicado, para agregar que PSOE, PP, Vox o Frente Amplio "solo quieren enriquecerse y enriquecer a sus amigos".

Respecto a posible pactos electorales si Podemos llegar a ser llave de un Gobierno progresista, García ha reconocido que tendrían que negociar con el PSOE y Frente Amplio pero sin doblegarse. "Tendríamos que poner una serie de condiciones porque el PSOE hace unas políticas sobre el papel muy de izquierdas que no lo son tanto sobre la práctica".

Finalmente, ha pedido el voto para Podemos porque es un partido progresista que lucha por la mujer, por el planeta, por la paz, por la vivienda y por el trabajo, "es un partido que es valiente a la hora de hacer política y no se echa atrás".

"Somos un partido que que no va a dejar a nadie atrás. Por eso la gente debería de votar a Podemos, porque nosotros estamos con la gente trabajadora y no con las grandes empresas que ganan millones y realmente nos están asfixiando y no nos dejan llegar a fin de mes", ha zanjado.