Pedro Duque y Astrocamp, Nuez de Oro 2026 en la Feria de la Nuez y Productos Tradicionales de Nerpio

Presentación de la Feria de la Nuez. - DIPUTACIÓN

ALBACETE, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Feria de la Nuez y Productos Tradicionales de Nerpio celebra su edición número 21 del 20 al 22 de noviembre, convirtiendo a esta localidad de la Sierra del Segura en punto de encuentro de las mejores gastronómica, artesanía, tradiciones y música en directo.

La diputada provincial de Agenda 2030, Yolanda Ballesteros ha recibido en la Diputación de Albacete al alcalde de la localidad, José Antonio Gómez, junto a la concejala de Turismo, Ana Belén Álvarez, y al delegado provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Ramón Sáez, para presentar esta cita referente en el sureste español, que ha superado los 8.000 visitantes en sus últimas ediciones.

Ballesteros ha agradecido al Ayuntamiento de Nerpio que, un año más, haya elegido la institución provincial para presentar esta cita, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional desde 2022, que celebra su cuarta edición desde que la Nuez de Nerpio cuenta con el reconocimiento de la Denominación de Origen Protegida. Un hito histórico al incorporar por primera vez el nombre de un municipio de Castilla-La Mancha a una denominación de origen de ámbito supra-autonómico.

NERPIO Y DE SU GENTE

La diputada ha destacado que "lo más bonito de esta Feria es que habla de Nerpio y de su gente", y ha explicado que alrededor de la nuez se ha construido una propuesta que va mucho más allá de la promoción gastronómica: "La nuez es la protagonista, pero alrededor de ella encontramos gastronomía, artesanía, música, costumbres y productos que forman parte de la identidad de este municipio".

Ballesteros también ha puesto el acento en la importancia de transmitir ese patrimonio a las nuevas generaciones, valorando especialmente la programación de talleres infantiles y demostrativos, y ha señalado que favorecer que "los niños y niñas aprendan cómo se hace el pan, conozcan el trabajo del esparto, participen en la elaboración del queso o descubran otros oficios tradicionales es una manera de acercarlos a sus raíces porque si las nuevas generaciones conocen nuestras tradiciones, es más fácil que sigan vivas".

Asimismo, ha apuntado que iniciativas como ésta contribuyen a generar actividad económica, atraer visitantes y ofrecer oportunidades al medio rural, demostrando que las tradiciones y los productos de calidad también son motores de desarrollo, y ha animado a visitar la localidad durante este fin de semana "para conocer sus productos y disfrutar de su gastronomía, de sus tradiciones y de su gente, porque detrás de cada producto hay más que materia prima; hay trabajo, conocimiento, historia y personas".

Por su parte, el alcalde de la localidad, José Antonio Gómez, ha agradecido a la Diputación de Albacete y a la Junta de Comunidades el apoyo que prestan al municipio y a la promoción de sus productos y, de forma específica, al desarrollo de esta Feria.

Del mismo modo, ha tenido palabras de gratitud para los vecinos y vecinas y las asociaciones locales, y, de manera particular, para la Asociación para la Promoción de la Nuez de Nerpio y los ganadores y ganaderas, qe este año, además de las degustaciones de cordero segureño y cabrito celtibérico, volverán a contar la exposición de razas autóctonas ganaderas.

"Esta Feria es posible gracias al esfuerzo, la implicación y el compromiso de todo el pueblo de Nerpio", ha afirmado Gómez, quien ha asegurado "que la de Nerpio es la mejor feria agroalimentaria de España y, tal vez, de Europa", para terminar desvelando el secreto mejor guardado de este evento: el nombre de los reconocidos y reconocidas, que recogerán sus distintivos el viernes por la tarde en la Gala Premios Nuez de Nerpio.

Así, la Nuez de Oro 2026 recaerá en el astronauta español y exministro Pedro Duque y el equipo de AstroCamp por convertir la calidad de los cielos de Nerpio en una oportunidad científica, educativa, turística y de desarrollo rural, tal y como ha señalado el alcalde, señalando que esta apuesta en la actualidad ha despertado el interés de la Agencia Espacial Europa, que va a poner en marcha dos proyectos en este observatorio.

Junto a esta distinción, los títulos de Embajadores y Embajadora de la Nuez de Nerpio recaerán este año en el joven nerpiano Saúl Lacal, estudiante cuya propuesta ha conseguido que uno de los ocho satélites españoles de observación de la Tierra de la Constelación Atlántica lleve el nombre de 'NERPIO'; la periodista albacetense Amparo de Aguilar, por sus más de dos décadas de trayectoria en Castilla-La Mancha Media y su labor de divulgación de la realidad, la riqueza y las singularidades de la provincia "siempre con una gran sonrisa"; y Encarna Talavera, comunicadora y creadora de contenido, con más de 200.000 seguidores en Instagram, por su labor de promoción de hábitos de vida saludables y bienestar integral.

"Como principal novedad", esta edición incorpora el Premio Fruto y Raíz, otorgado también por el Ayuntamiento a propuesta de la Asociación para la Promoción de la Nuez de Nerpio con el objetivo de reconocer "a quienes trabajan para transformar nuestro sector, potenciar que las nueces tengan un nicho de mercado, generar oportunidades de empleo y dar a conocer este producto". Y este 2026 será para Juan Pedro López.

La concejala de Turismo, Ana Belén Álvarez, ha sido la encargada de dar a conocer los detalles de la programación y ha animado a la ciudadanía "a disfrutar de la Feria, a participar de las actividades, a conocer nuestros productos y tradiciones y a disfrutar de cada rincón de Nerpio", señalando que esta cita no deja de crecer.

En esta edición incluye 50 puestos en el mercado gastronómico y artesanal, alrededor de diez establecimientos de restauración y más de una veintena de talleres demostrativos y participativos vinculados a los oficios y las costumbres tradicionales (orujo, esencias de plantas aromáticas, embutidos, dulces tradicionales, pan, migas, alfarería, esparto, poda tradicional, ordeño o esquileo), con una mirada especial a los más pequeños y pequeñas (elaboración de queso, alfarería, juegos tradicionales y prehistoria), que también podrán aprender de la mano del chef Daniel Lillo, de Abuela Cándida e integrante de Euro-Toques Castilla-La Mancha.

Junto a la gastronomía, incluyendo un showcooking a cargo del chef albaceteño José Javier Moreno, la música completará el ambiente festivo con el pasacalles inaugural de la Banda Municipal de Nerpio, las actuaciones de las cuadrillas locales y conciertos de grupos de la localidad y formaciones invitadas, que por primera vez también se podrán disfrutar el domingo.

Finalmente, el delegado de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Ramón Saéz, ha centrado sus palabras en la importancia presente y futura que tiene una Denominación de Origen para un territorio, afirmando que "marca un antes y un después", y ha explicado que esta distinción "crea algo más para el entorno; crea identidad, patrimonio, cultura y cohesión territorial y es punta de lanza para muchas cosas más".

Saéz también ha apuntado que esto es algo que se irá consolidando con el paso del tiempo, "la DO Nuez de Nerpio y la del vino de Calatrava son las más jóvenes de Castilla-La Mancha, y vamos a ver como van a servir para afianzar un territorio", y no ha querido terminar sus palabras sin añadir que "Nerpio es el pueblo más ganadero de la provincia de Albacete, tiene cerca de 70 exploraciones ganaderas de ovino y caprino".