Una pelea multitudinaria en Alcaudete de la Jara se salda con tres personas heridas

TOLEDO 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una pelea multitudinaria ocurrida este domingo en la Plaza de las Regiones de España de la localidad toledana de Alcaudete de la Jara se ha saldado con tres personas heridas, dos de las cuales han tenido que ser trasladadas al Hospital de Talavera de la Reina.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 5.19 horas.

Los heridos son una chica de 20 años y un hombre de 43, que han sido atendidos por el médico de Urgencias y trasladados por una ambulancia de soporte vital al Hospital de Talavera de la Reina; y un hombre de 59 años, que ha sido atendido por un médico de urgencias y dado de alta en el lugar.

La localidad se encuentra en fiestas y en el operativo ha participado también la Guardia Civil y otra ambulancia.