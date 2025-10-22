Las películas de comedia 'Pequeños Calvarios' y 'Decorado' se ponen de largo antes de estrenarse en Abycine

ALBACETE 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los equipos de las películas de comedia 'Pequeños Calvarios', del director Javier Polo, y 'Decorado', del director de animación Alberto Vázquez, han presentado este miércoles en el Chalet Fontecha de Albacete los estrenos de ambos largometrajes en el festival de cine de Abycine. Ambas películas, de humor negro y con estilo ácido, han venido a asentar la relación que los dos equipos cinematográficos comparten en su carrera artística con el festival Abycine, que este año cumple su XXVII edición.

Javier Polo ha explicado durante la rueda de prensa que su película retrata a una serie de personajes enfrentándose en episodios separados a sus "propios calvarios". "Me gusta observar los comportamientos humanos que a veces sufrimos en soledad y surgió esta posibilidad de qué pasaría si existiera una persona que pudiera subir o bajar la intensidad de estos padecimientos", ha comentado el director, dando lugar "a una idea que nos hacía mucha gracia y de la que nació una serie de relatos con toque canalla e irónico que se ha materializado en esta película".

'Pequeños Calvarios' es un largometraje "de un experimento social que juega con el humor y la tragedia". Polo ha agradecido el recibimiento del festival albaceteño, en el que ha asegurado que se siente "como en casa" que visita para presentar cada uno sus proyectos.

Los productores de 'Decorado', Iván Miñambres y Chelo Loureiro, han detallado cómo tras una larga carrera han conseguido asentar un estilo de animación propio, "que pervierte el concepto tradicional de animales achuchables y convierte el relato en una fábula existencialista" tras películas premiadas como Unicorn Wars o Psiconautas, así como una serie de cortos como del que sale esta última película.

El largometraje trata de "dos ratoncitos, María y Arnold, en medio de una crisis existencial rodeados en un mundo donde una corporación lo controla todo y cómo pueden salir de esa realidad", han apuntado, afirmando que la película contiene "comedia, thriller, terror y mucha acción". Ambos productores mantienen también una estrecha colaboración con Abycine, donde se han expuesto cada uno de los cortos del equipo de Vázquez.

La película 'Decorado', que se estrena el próximo día 24 de octubre, ha sido galardonada con el Premio especial del jurado en Animation Is Film del Festival norteamericano 'Fantastic Fest' que suma a sus cuatro premios Goya. Por su parte, 'Pequeños Calvarios', que se estrena el mismo día y está protagonizada por actrices y actores como Marta Berenguer o Arturo Valls, acumula ya 10 nominaciones en los premios Lola Gaos 2025.

Abycine continúa así su XXVII edición, que se celebra desde el 21 al 30 de octubre en una cita que reúne a más de 300 profesionales del mundo del cine y el cortometraje y que ha recibido casi 500 proyectos de todo el mundo en las diferentes convocatorias de Abycine Lanza, la plataforma de promoción audiovisual del festival.