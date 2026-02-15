La peña El Dinosaurio se alza con el primer premio del Concurso Local de Comparsas de Ciudad Real

Integrantes de la peña El Dinosaurio ganadora del Concurso Local de Comparsas de Ciudad Real. - AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha celebrado este Domingo de Carnaval el tradicional Concurso Local de Comparsas en una plaza Mayor repleta de público, disfraces y entusiasmo. La peña El Dinosaurio se ha alzado con el primer premio, dotado con 600 euros y trofeo, gracias a su propuesta 'Donde la muerte se viste de fiesta', una puesta en escena que cautivó tanto al jurado como a los asistentes por su originalidad y fuerza visual.

El segundo galardón, con 450 euros y trofeo, recayó en la Asociación Juvenil Cultural La Daga Dorada con su fantasía 'Vahiana', mientras que el tercer reconocimiento ha sido para la Asociación de Dulcineas y Damas Manchegas por su temática 'Vikingas', con 300 euros y trofeo, según ha informado el Consistorio ciudadrealeño en nota de prensa. Además, el premio a la Máscara Callejera distinguió a 'Las Taylor Swift', con la entrega de una cesta de productos artesanos.

La concejala de Festejos, Mar Sánchez, ha destacado durante el evento que "el tiempo ha respetado y la plaza Mayor se ha llenado para disfrutar de nuestros grupos locales", subrayando también que "la ciudadanía tenía ganas de carnaval y tras el pregón del pasado viernes queda mucho por compartir en la calle".

Durante la mañana ha tenido lugar asimismo la presentación de las Reinas del Carnaval de las distintas peñas, uno de los momentos más esperados de la programación. Junto a las agrupaciones participantes en el desfile se ha sumado la Asociación Cultural Valkyrias con su temática 'Orígen', ampliando el colorido y la diversidad escénica.

En el caso de la peña El Dinosaurio, su Reina de Carnaval ha desfilado bajo el título 'La bella y sus bestias', mientras que La Daga Dorada trasladaba al público a Los Cárpatos con la leyenda de Drácula, completando una exhibición de fantasía, caracterización y creatividad.

El desfile ha recorrido la plaza Mayor y el centro de la capital, desplegando creatividad, colorido y un notable nivel artístico que confirmó el éxito de participación en esta edición de 2026.

Bajo un cielo despejado y con un aire frío que nadie ha percibido ante el calor de peñas y asociaciones carnavaleras, la jornada ha transcurrido en un ambiente de convivencia y dinamización cultural.

La animación musical corría a cargo de un dj que ha mantenido el ritmo festivo durante toda la mañana, culminando con la actuación de la chirigota El Chinchón, llegada desde Daimiel, que ha arrancado aplausos y carcajadas con su repertorio. La fiesta se ha extendido más allá de las 16.00 horas, consolidando una plaza Mayor entregada a la ilusión colectiva.

En el acto institucional han participado también la concejala de Servicios Sociales, Aurora Galisteo; la edil de Urbanismo, Yolanda Torres; las concejalas Sara Martínez (PSOE), Eva María Masías (Ciudadanos) y Milagros Calahorra (Vox), así como el concejal no adscrito Regino Pérez, quienes han hecho entrega de los premios en reconocimiento al trabajo desarrollado durante todo el año por los colectivos carnavaleros.

Con este arranque multitudinario, el Carnaval 2026 de Ciudad Real reafirma su papel como "motor cultural, social y económico de la ciudad", invitando a vecinos y visitantes a continuar disfrutando de una programación pensada para todos los públicos.