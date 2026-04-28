La pensión media mensual alcanza los 1.285,97 euros en abril en C-LM, un 5% más que hace un año

Archivo - Un pensionista caminando por una calle de Madrid - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID/TOLEDO 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha alcanzó un total de 408.258 pensiones en el mes de abril, lo que representa un aumento del 2,12 por ciento en relación al año pasado, y el importe de pensión media mensual es de 1.285,97 euros, un 5,15% más que hace un año.

En este mes se registran 385.050 pensionistas, 170.674 mujeres y 214.375 hombres, según ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El colectivo más numeroso es el de pensiones de jubilación, con 246.362 en Castilla-La Mancha y un importe medio de 1.481,49 euros, seguidas de las pensiones de viudedad, 94.926 y un importe medio de 971,45 euros.

En el tercer puesto, las de incapacidad temporal, con 49.762 y un importe medio de 1.161,77 euros, las de orfandad, 14.562 y un importe medio de 549,76 euros y las de favor de familiares, 2.646 e importe medio de 753,18 euros.

DATOS NACIONALES

La Seguridad Social destinó en el presente mes de abril la cifra récord de 14.336,2 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6,07% más que en igual mes de 2025.

Esta nómina incluye la revalorización de las pensiones aprobada por el Gobierno para 2026. Con carácter general, la subida alcanza el 2,7%, en línea con el IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.

La Seguridad Social ha abonado este mes 10.476.332 pensiones a 9,47 millones de personas, de las que 6,68 millones son pensiones de jubilación; 2,3 millones son pensiones de viudedad; más de un millón son pensiones de incapacidad permanente; más de 336.000 son de orfandad y 46.768 en favor de familiares.

LA PENSIÓN MEDIA DE JUBILACIÓN SUBE UN 4,4%

Según el Ministerio, la pensión media del sistema de la Seguridad Social se situó en abril en 1.368,4 euros mensuales, un 4,5% más que en el mismo mes del año anterior. Esta media incluye la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares).

Por su parte, la pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas (6,6 millones de personas), alcanzó a 1 de abril los 1.569,7 euros mensuales, un 4,4% más que en abril de 2025.

Por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación procedente del Régimen General es de 1.729,6 euros mensuales, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos es de 1.058,5 euros. En la Minería del Carbón, la cuantía de la pensión media es de 2.998,3 euros, y de 1.734,2 euros en el Régimen del Mar.

En cuanto a la pensión media de viudedad, en abril alcanzó los 973,9 euros al mes.

De su lado, la cuantía mensual de las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió a 1.653,6 euros de media, según los últimos datos disponibles, que son de marzo.

CRECEN LAS JUBILACIONES DEMORADAS

En los tres primeros meses de 2026, se registraron 96.612 nuevas altas en pensiones de jubilación, casi un 13% fueron jubilaciones demoradas voluntarias (12,7%), lo que supone casi dos puntos porcentuales más que al cierre de 2025 y 8 puntos por encima de las registradas en 2019

Como consecuencia del retraso voluntario del momento del retiro y la menor anticipación, la edad media de acceso a la jubilación se sitúa en 65,2 años, cuando en 2019 era de 64,4. Hay que recordar que en 2022 entraron en vigor nuevos incentivos para la demora en el acceso a la jubilación y se reconfiguró el marco legal para la jubilación anticipada.

Además, el 66,1% de los nuevos jubilados accedieron con edad ordinaria (64.160).

La media de tiempo de resolución de los expedientes en marzo (último dato disponible) fue de 11,7 días en el caso de la pensión de jubilación. Hay que tener en cuenta que el plazo máximo de resolución en estos procedimientos es de 90 días en la prestación de jubilación.

COMPLEMENTO PARA LA REDUCCIÓN DE LA BRECHA DE GÉNERO

En abril, 1.463.374 pensiones cuentan con el complemento para la reducción de la brecha de género, de las que en un 75% de sus titulares son mujeres (1.097.463). El importe medio mensual de este complemento de la pensión es de 76,92 euros.

Del total de pensiones complementadas, el 24% corresponde a pensionistas con un hijo (350.538); el 50% a beneficiarios con dos hijos (731.223); cerca de un 17,7% lo perciben con tres hijos (259.235) y, por cuatro hijos, el 8,4% (122.375).

Este complemento, vigente desde febrero de 2021, consiste en una cuantía fija de 36,9 euros al mes por hijo, tras la revalorización aplicada en 2026. La solicitud debe realizarse en el momento en el que se solicita la pensión.

CLASES PASIVAS

Por otra parte, la Seguridad Social ha informado de que la nómina mensual de pensiones de Clases Pasivas ascendió a 1.776,9 millones de euros en el mes de marzo (último dato disponible). Esta cifra supone un aumento de 108,7 millones de euros respecto a la del año anterior, un 6,5% más.

El número de pensiones en vigor fue de 738.790, que son 14.475 pensiones más que en el mismo mes del año anterior (2% de variación anual). Este tipo de pensión lo reciben 718.840 pensionistas.

El Régimen de Clases Pasivas del Estado incluye fundamentalmente al personal militar y al personal civil de la Administración General del Estado, de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales, así como a funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.