Pepe Rodríguez, Cayetana Álvarez de Toledo y Hakuna serán reconocidos este viernes en Toledo con los premios Educatio

TOLEDO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Educatio Servanda, promotora, entre otras obras, de los colegios y centros de Formación Profesional Juan Pablo II, celebrará este viernes, 17 de octubre, en Toledo, la XI Cena Benéfica en la que se entregarán los premios Educatio. En este marco, serán reconocidos Pepe Rodríguez, Cayetana Álvarez de Toledo, Gregori Luri, Hakuna y la Fundación Lázaro.

A través de esta iniciativa, que contará con la presencia del alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, el obispo auxiliar de la diócesis, Francisco César García Magán, y los concejales Juan Marín y Daniel Morcillo, Educatio Servanda quiere, un año más, hacer presente en la vida pública su compromiso con la educación, la libertad y la defensa de la persona, reconociendo a quienes, "con valentía y coherencia", trabajan en favor del bien común.

Asimismo, la Cena Benéfica tiene un marcado carácter solidario, ya que lo recaudado se destina a sostener la labor educativa y social que la Fundación desarrolla en sus colegios, obras educativas y programas de apoyo a las familias, según ha informado la Fundación Educatio Servanda en nota de prensa.

En esta ocasión, el evento tendrá lugar en Escuela Gastronómica de Toledo, una de las más recientes obras educativas impulsadas por la Fundación, y una ocasión para poner en valor la propuesta académica que viene desarrollando el Centro de Formación Profesional Juan Pablo II de Toledo, el cual desarrolla en la actualidad nueve ciclos de FP en distintas ramas profesionales.

Los alumnos de la Escuela Gastronómica cobrarán merecido protagonismo, ya que serán ellos quienes elaboren los platos que componen el menú, y quienes presten los diferentes servicios de restauración durante la velada.

Al finalizar la cena, se procederá a la entrega de los premios Educatio en sus diferentes categorías. El Premio Educatio a la Libertad recaerá en Cayetana Álvarez de Toledo, "por su valentía intelectual y su firme defensa de las libertades".

El Premio Educatio a la Presencia Pública irá a parar a Pepe Rodríguez, chef del Bohío y estrella Michelín, por poner su talento y notoriedad al servicio de la cultura, la familia y la fe.

El Premio Educatio a la Cultura y Tiempo Libre será para Hakuna, movimiento musical católico, por su capacidad para evangelizar a través de la música, reuniendo a miles de jóvenes en torno a la fe y la alegría.

El Premio a la Familia irá a parar a la Fundación Lázaro, por ofrecer hogares donde personas sin techo y jóvenes profesionales conviven, convirtiendo la vida cotidiana en un testimonio de fraternidad.

Y, por último, el Premio Educatio a la Enseñanza será para Gregorio Luri, filósofo y pedagogo, por su firme defensa de una enseñanza basada en la exigencia, el conocimiento y la tradición.

Juan Carlos Corvera, presidente de Educatio Servanda, ha querido destacar la "extraordinaria" acogida que ha recibido el evento entre los toledanos. "La cena benéfica y la entrega de premios Educatio es un acto de gran importancia para nosotros. Dado que es la primera vez que lo celebramos fuera de Madrid teníamos cierta incertidumbre acerca de cuál iba a ser la acogida. Ahora ya lo sabemos: el aforo se completó hace días, razón por la que quiero expresar mi más sincero agradecimiento a los toledanos. Es un privilegio para nosotros estar aquí".