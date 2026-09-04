Perimetrado y en fase de estabilización el incendio en una planta del polígono de Los Palancares de Cuenca

Incendio en Los Palancares - EUROPA PRESS

CUENCA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos de Cuenca y del dispositivo Infocam de incendios forestales intervienen desde las 19.00 horas del viernes en un incendio declarado en una planta de gestión de residuos del polígono de Los Palancares de la capital conquense, que ya se encuentra perimetrado.

Según la información del Consistorio a las 21.15 horas, el incendio se encuentra en fase de estabilización por parte de los equipos de emergencia que están actuando en la extinción del mismo.

Según la evolución del viento en las próximas horas se insta a la ciudadanía del barrio de La Estrella, zona de la Resinera y Hospital Universitario que cierren las ventanas para evitar exponerse al humo.

El incendio ya se encuentra perimetrado y se trabaja con todos los medios a disposición para su extinción.

El fuego se ha detectado a las 18.58 horas por un vigilante fijo de los bomberos forestales y ha afectado al Centro de Reciclaje Mobec de mobiliario ecológico.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado también efectivos policiales, que durante el incidente han recomendado evitar circular por las proximidades para facilitar el acceso y el trabajo de los vehículos de emergencia y ruega máxima precaución y seguir todas las indicaciones de los servicios que atienden el incendio.

En lo que se refiere a los bomberos forestales, a las 21.20 horas actuaban sobre el terreno 17 efectivos y doce medios terrestres.

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz y el vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, se han desplazado hasta el lugar del incendio para seguir el operativo.

La Policía Local recomienda evitar circular por las proximidades para facilitar el acceso y el trabajo de los vehículos de emergencia y ruega máxima precaución y seguir todas las indicaciones de los servicios que atienden el incendio.