El periodo de sesiones arranca en Cortes CLM con la previsión de aprobar leyes sobre farmacia, calidad ambiental y pesca

Archivo - Foto de archivo de un pleno de las Cortes de C-LM. - CORTES C-LM - Archivo

TOLEDO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria primera de la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha, Charo García Saco, ha comparecido en rueda de prensa para estrenar el curso parlamentario, avanzado que durante este periodo de sesiones que comienza este mismo lunes habrá hasta cinco proyectos de ley impulsados por el Gobierno regional que se debatirán en la Cámara regional.

Así, ha hablado de la modificación de la ley de Ordenación del Servicio Farmacéutico o de una nueva ley de Calidad Ambiental.

A esto hay que sumar una ley que regulará la gestión de la pesca y la acuicultura en la Comunidad Autónoma.

Y, como es habitual, completa el trabajo legislativo la tramitación de la Ley de Presupuestos Generales para 2026, que irá aparejada a la tradicional ley de Acompañamiento de los mismos.