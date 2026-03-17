Peritos de Ecologistas advierten en el TSJCM de los peligros del proyecto de parque empresarial en Palancares de Cuenca

ALBACETE 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha tomado declaración este martes a cuatro peritos propuestos por Ecologistas en Acción de Cuenca que han advertido de los peligros contra la biodiversidad que supondría ubicar el proyecto de parque empresarial de los Palancares de Cuenca junto al complejo lagunar del río Moscas, dentro del juicio contencioso-administrativo que se realiza tras una demanda de la organización.

El activista de Ecologistas en Acción, Carlos Villeta, ha explicado en la puerta de los tribunales de que la demanda, interpuesta en abril de 2024 contra el acuerdo del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha que aprobaba el PLSI 'Economía Circular los Palancares', aspira a una reubicación del proyecto dedicado a la gestión de residuos, dado que el actual emplazamiento "se encuentra junto a una micro reserva y a 277 metros de una zona de especial protección para aves y de especial conservación, la ZEPA Serranía de Cuenca".

Villeta ha concretado que la organización no está en contra del proyecto en sí, si no de su ubicación, especialmente "cuando existen mejores alternativas que los propios promotores del proyecto incluyeron en el estudio inicial", como sería el polígono Sepes junto a la carretera de Motilla, el cuál "tiene libre un tercio de las parcelas, se puede ampliar perfectamente y tiene todos los recursos como acceso por carretera, gas, agua, luz y fibra óptica, a diferencia de la actual ubicación, que no tiene ni carretera".

El actual plan, tal y como han resaltado los expertos científicos y técnicos que han declarado este martes en los tribunales, supondría irremediablemente dañar la microrreserva y amenazaría una especie de pez en peligro de extinción, la loina, que se encuentra exclusivamente en reservas de Cuenca, Albacete y Valencia.

"Lo racional sería hacerlo al lado de un polígono que ya existe, que tiene todos los servicios y está más cerca de Cuenca", ha solicitado Villeta, quien ha criticado "el empecinamiento del presidente de la Diputación de Cuenca, Martínez Chana, por ubicar el proyecto junto a la reserva", sin que haya aceptado reunirse con las asociaciones que solicitan el cambio de destino.

El plan, según los ecologistas, constituye al menos la instalación de cinco plantas de gas e hidrocarburos. La organización también ha recordado que en 2022, Martínez Chana afirmó en un pleno de la diputación que el proyecto incluiría una planta de biogás para procesar purines.

A las críticas contra la ubicación también se han sumado los trabajadores de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales, ya que el parque empresarial estaría a pocos metros de la nueva base que se tiene previsto poner en funcionamiento este mismo año y que podría afectar a la salud de los bomberos forestales.