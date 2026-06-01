Una persona herida tras una colisión por alcance entre dos vehículos en la calle Escultor Jamete de Cuenca

Accidente de tráfico en una calle de Cuenca. - POLICÍA LOCAL DE CUENCA

CUENCA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida tras una colisión por alcance entre dos vehículos en la calle Escultor Jamete de Cuenca, según informa la Policía Local a través de su cuenta de Instagram.

El accidente tuvo lugar durante la madrugada del lunes y se produjo, según informa el cuerpo municipal, cuando uno de los vehículos permanecía detenido, respetando la fase roja del semáforo.

La Policía Local investiga las causas del siniestro, entre ellas si el consumo de alcohol pudo haber sido uno de los factores determinantes del choque.