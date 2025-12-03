Personas con discapacidad intelectual demandan apoyos reales para participar activamente en la sociedad de C-LM

Día de la Discapacidad en Ciudad Real. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Talavera de la Reina ha acogido este miércoles el acto de cierre de la campaña 'Ya es hora de salir del armario de la exclusión', una iniciativa creada y protagonizada por personas con discapacidad intelectual o del desarrollo integrantes de la Plataforma Regional de Representantes de Plena inclusión Castilla-La Mancha.

Esta iniciativa, que ha recorrido 15 municipios de la región e incluido las cinco capitales de provincia, ha puesto de relieve la capacidad del colectivo para liderar, visibilizar sus demandas y participar activamente en la sociedad.

Durante la jornada, la plataforma ha leído su manifiesto, que recoge la voz directa de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, que denuncian que "durante mucho tiempo", otras personas han hablado por ellos".

"Hoy, somos nosotros y nosotras quienes decimos qué necesitamos para tener una vida plena y elegida como el resto de personas". Su lema, 'Nada sobre nosotras sin nosotras', resume la reivindicación principal: participar, decidir y liderar sus propias vidas con los apoyos adecuados, sin compasión y con oportunidades reales.

El manifiesto ha recogido demandas claras como accesibilidad en lectura fácil, participación en decisiones públicas, derecho a elegir dónde y con quién vivir, sanidad digna y comprensible, educación y empleo inclusivos, igualdad y protección frente a la discriminación y la necesidad de superar estereotipos que siguen limitando la mirada social hacia la discapacidad intelectual.

El alcalde talaverano, José Julián Gregorio, ha recogido el guante y se ha comprometido a impulsar nuevas inversiones para adaptar infraestructuras, facilitar la vida independiente y apoyar a las asociaciones locales.

'ÁRBOL DE LOS DESEOS' EN TOLEDO

En Toledo, la Asociación provincial de Familias de Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo de la provincia de Toledo ha colocado en la plaza del Ayuntamiento un 'Árbol de los Deseos', con la presencia de la concejal de Asuntos Sociales de Toledo, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas.

Según informa el Consistorio, la edil ha reivindicado la inclusión real y destaca el compromiso conjunto de las administraciones para hacer que ese deseo sea efectivo.

RECONOCIMIENTO EN CIUDAD REAL

Mientras, en Ciudad Real, con el acto institucional celebrado en el Consistorio ciudadrealeño, el equipo de Gobierno ha querido agradecer a las entidades que conforman el Patronato Municipal de Personas con Discapacidad el trabajo que hacen a lo largo de todo el año en defensa de los derechos de las personas con discapacidad, al tiempo que han reafirmado el compromiso de la administración en el avance hacia una sociedad más justa, accesible e inclusiva.

Así lo ha expresado a los asistentes el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, que ha calificado como "impagable" la labor que realizan, que supone un estímulo trascendental para concienciar al resto de la sociedad y a las propias administraciones de la necesidad de seguir dando pasos "para conseguir más".

El primer edil les ha animado a no abandonar su lucha en el camino hacia una sociedad más justa: "Sois motor de una sociedad que os tiene que estar eternamente agradecida".

De forma previa, los representantes de las entidades del patronato se encargaban de completar un puzzle con la simbólica frase de Frida Kahlo 'Pies, para qué los quiero si tengo alas para volar', que invita a superar las limitaciones.

VALDEPEÑAS HONRA AL NADADOR DOWN FERNANDO GARCÍA

Mientras, la Casa Consistorial de Valdepeñas ha acogido el acto de reconocimiento del Consejo Local de Personas con Discapacidad de Valdepeñas hacia el nadador Down Fernando García, que se ha mostrado muy emocionado con este reconocimiento por su esfuerzo y superación.

Su último mérito deportivo fue en el Campeonato del Mundo de Natación Virtus, celebrando en Bangkok (Tailandia), el pasado mes de septiembre. El valdepeñero logró obtener cuatro medallas, de las cuales una fue de oro con un récord del mundo, así como dos de plata y una de bronce.

En este acto, el alcalde, Jesús Martín, ha subrayado que "las discapacidades nacen de los prejuicios, y es importante incorporar a la sociedad en este día internacional el valor de las personas de acuerdo con sus capacidades, que no son ni mejores ni peores".

La Diputación de Ciudad Real, de su lado, ha acogido a representantes del tercer sector y a los usuarios de los distintos centros, que se han convertido en los protagonistas de la sesión plenaria.

PIDEN AMPLIAR LIDERAZGO DESDE BOLAÑOS DE CALATRAVA

Mientras, en Bolaños de Calatrava la Asociación de Padres y Amigos de las Personas con Discapacidad ha dado lectura a un manifiesto cuyo lema es "ampliar el liderazgo de las personas con discapacidad para un futuro inclusivo y sostenible".

Según informa el Consistorio, este lema expresa una intención "clara", porque no basta con que las personas con discapacidad estén visibilizadas, no basta con que se les escuche como interlocutores ocasionales.

"Es necesario que sean líderes, que tomen decisiones, que participen en los espacios de poder, en las políticas, en la vida social, cultural y económica", demandan.

Explican en su manifiesto que ampliar el liderazgo de las personas con capacidades diferentes significa reconocer y valorar sus capacidades, talentos y perspectivas; dotarles de recursos, apoyos y formación para que puedan asumir responsabilidades; cuestionar barreras físicas, culturales, e institucionales que impidan su participación y fomentar la inclusión de su voz, para que no solo sea escuchada, sino determinante.