La petición de Vox de auditar Geacam fracasa entre críticas de oposición y defensa institucional a trabajadores

Pleno de las Cortes 16 de julio - CARMEN TOL2

TOLEDO 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha rechazado, con los votos de la mayoría socialista, activar una auditoría pedida por Vox a los trabajos y gestión presupuestaria de la empresa pública de gestión ambiental Geacam. El PP votó favorablemente la propuesta de Vox, apoyo insuficiente ante la mayoría socialista.

La consejera de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha sido la primera en subir al estrado y lo ha hecho para cargar contra el Grupo Parlamentario Vox por sus críticas ante la gestión de la empresa pública de gestión ambiental Geacam, una empresa ante la que ha querido hacer un "alegato y defensa total" en cuanto a la labor de sus trabajadores.

Ha recordado, tras anunciar que hay un importante incendio en la zona de La Mierla que está obligando a evacuar zonas de la provincia de Guadalajara, que la propia empresa ya rinde cuentas y se somete a auditorías, al tiempo que ha lamentado que Vox lamente el uso de recurso del plan estratégico de la PAC para prevenir incendios.

Ese plan, ha dicho, tiene como objetivos, entre otros, trabajos para hacer corta fuegos, crear cubiertas forestales contra las catástrofes naturales o mitigar los efectos del cambio climático.

"La prevención del Gobierno de Castilla-La Mancha durante 365 días trabajando cumple el mandato de la Unión Europea y, lo más importante, protege a todos y cada uno de los ciudadanos contra el fuego", ha zanjado.

VOX: "ES EL MOMENTO DE RENDIR CUENTAS"

David Moreno, de Vox, Grupo que ha impulsado el debate, ha lamentado que el Gobierno no dé explicaciones ante nada, considerando que "es el momento de rendir cuentas" en cuanto a la gestión de Geacam". Al tiempo, ha apelado a la consejera para afearle que se haya subido "alterada" a la tribuna de oradores.

Según ha dicho, cada año "se incrementa el presupuesto mientras los incendios crecen año tras año, con agricultores viendo recortada la PAC".

"Tenemos la obligación y la labor de fiscalizar la labor de Page, y Geacam es una de las empresas más opaca, con más presupuesto y poca transparencia", ha indicado.

Y es que "los agricultores merecen saber cómo se gestiona Geacam", tal y como ha dicho el presidente del Grupo Vox, quien ha lamentado que parte del presupuesto que iba para el campo ahora lo absorbe la empresa pública.

PP: "AÑO TRAS AÑO SIN RESOLVER PROBLEMAS"

La diputada del PP Tania Andicoberry ha usado la palabra para lamentar que el Gobierno "siempre dudas del trabajo de los profesionales de Geacam", al tiempo que ha acusado al Ejecutivo de estar "año tras año sin resolver los problemas" que ellos causan.

"Las dudas y el análisis del PP es ver si el Gobierno gestiona correctamente a la empresa dotando a los profesionales de los medios necesarios. Surgen dudas y el Gobierno no puede dar la callada por respuesta", ha dicho.

La 'popular' albaceteña ha continuado pidiendo a la consejera "asumir con normalidad la obligación de dar cuentas y de explicar de qué manera se gestiona Geacam".

Una empresa cuyo problema es que sus trabajadores "piden mejoras que el Gobierno no atiende", por lo que ha pedido "política útil" y "escuchar las necesidades".

PSOE ATACA A VOX POR SU OPORTUNISMO

El diputado del PSOE Ángel Tomás Godoy ha comenzado su intervención defendiendo a la consejera de Desarrollo Sostenible, justificando y rebatiendo el apelativo de "alterada" que ha usado el diputado de Vox para referirse a ella.

"Está alterada porque, como ha dicho, está gestionando un importante incendio en Guadalajara. Y usted está sumamente tranquilo en su sillón. Esa es la diferencia. Su intervención es desafortunada", ha indicado.

Godoy, además, ha dicho a Vox que este debate que se suscita hoy se registró en la Cámara hace quince meses y, sin embargo, "la activan hoy" con oportunismo.

Sobre el fondo del debate, más allá de la forma, ha recordado a Vox que Geacam "está sometido a la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha" y por ello ya tiene una fiscalización completa.