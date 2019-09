Picazo cree que Núñez está "obsesionado" con Ciudadanos y que no tiene más que "ocurrencias"

Publicado 26/08/2019 11:57:44 CET

ALBACETE, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en Castilla-La Mancha y miembro de la ejecutiva nacional de Cs, Carmen Picazo, ha manifestado que el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, "está obsesionado con Cs" y "no tiene más que ocurrencias".

En rueda de prensa en Albacete, en la sede del partido, Picazo ha asegurado, respecto a Núñez, que, respecto a Cs, "un día pide coalición electoral" y "otro" les llama "radicales izquierdosos". Por eso, le ha pedido "calma, que se tranquilice", han pasado tres meses de las elecciones y "parece que sigue noqueado con el fracaso electoral del PP".

Picazo ha añadido, respecto al presidente de los 'populares' en la región, que "se enarbola" la bandera de líder de la oposición, pero "es el líder de la oposición a Ciudadanos". Por contra, desde Cs se trabaja "en equipo" para tener una oposición "responsable, seria y exigente" para atender lo que les han pedido los ciudadanos. Por eso, van a seguir llegando "a pactos y acuerdos que benefician" a los castellano-manchegos.

El PP y el PSOE, ha manifestado por otra parte, como parte del bipartidismo vivido en esta región, sí que firman "blindar privilegios y subir sueldos" pero "para ese pasteleo" que no cuenten con Cs, porque la formación naranja quiere buscar "acuerdos moderados".

La portavoz naranja también ha recordado que el 9 de septiembre se reunirá con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y ha confirmado que la financiación autonómica será "uno de los principales asuntos". Sin ella, ha dicho, "será imposible afrontar" los retos que tiene Castilla-La Mancha, como el de la despoblación.

"Es imprescindible la igualdad de los españoles, vivan donde vivan y Cs reclama que la dispersión de la población tenga un mayor peso", ha defendido Picazo. Si García-Page coincide con esos objetivos, le darán la "bienvenida al barco".

Lo que "no vale", ha indicado, es que "el señor Page y el señor Núñez digan una cosa aquí y otra en el Congreso", por lo que les ha pedido "coherencia" y que sus diputados en el Congreso no apoyen "nunca" una reforma de la Ley de Financiación "que no contemple un aumento en el criterio de la dispersión de la financiación".

Así, ha afirmado, se resuelven los problemas, no "con las ocurrencias veraniegas del señor Paco Núñez". Hay que recordarle que si las zonas rurales pierden población es porque hay "falta de oportunidades laborales y peores servicios", causas, ha dicho Picazo, de la bajada de la natalidad.

A la Comisión sobre Despoblación que "Ciudadanos ha logrado en las Cortes", este grupo va a llevar propuestas concretas como "el complemento de ruralidad" para funcionarios públicos, farmacia a domicilio, cero impuestos, defensa de la caza y la pesca "porque generan empleo" o la reforma en la ley de la cadena alimentaria para "garantizar la rentabilidad de las explotaciones agrarias".

Respecto a la posibilidad de una coalición nacional entre PP y CS, la portavoz regional ha dicho que entiende que el PP "esté asustado" pero ha señalado que no ve "viable" esa coalición futura.