Piden 20 años para 2 acusados de obligar a una mujer colombiana a prostituirse en un club de El Provencio

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CUENCA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Cuenca juzgará este jueves, 14 de mayo, a dos acusados --S.E.F.M y V.G.L-- de traer a España a una mujer de nacionalidad colombiana para ofrecerle un puesto de trabajo falso y, una vez en España, le obligaron a ejercer la prostitución. Las penas que suman ambos acusados ascienden a 20 años de prisión.

La Fiscalía atribuye a cada uno de los acusados un delito de trata de seres humanos en concurso medial con un delito de prostitución coactiva y un delito de inmigración ilegal.

Tal y como describe el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, recogido por Europa Press, el acusado S.E.F.M., encargado del club de alterne 'Los Molinos', en El Provencio, y V.G.L., como administradora única de la mercantil Los Molinos y Dulcinea de la Mancha SL durante todo el año 2016, eran conocedores ambos de que en dicho lugar se ejercía la prostitución.

Dicha sociedad, desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de ese mismo año gestionaba dicho establecimiento, el cual, a pesar de tener licencia aparentemente como hostal, estaba acondicionado para la realización de actividades de "alterne" y de prostitución por parte de las mujeres que trabajan en dicho local.

Así las cosas, los acusados idearon un plan en cuya virtud personas de origen colombianas, en connivencia con ellos, les enviarían a España, ofreciéndoles falsos puestos de trabajo como camareras en España bien remunerados y dignos, a mujeres jóvenes de ese país que se encontraban en situación de gran penuria económica para que ejercieran la prostitución en el Club 'Los Molinos' y con el producto de esta obtener los acusados importantes beneficios económicos que repartían entre ellos en la proporción previamente pactada.

En ejecución de ese plan, la mujer --testigo protegida--, que tenía condiciones de precariedad económica en su país de origen, entró en España por el aeropuerto Madrid-Barajas en febrero de 2016, siendo recogida en el aeropuerto por el acusado S.E.F.M., permaneciendo un mes en dicho club de alterne, entrando como turista y proporcionándosele el billete de avión y el llamado 'viático' (dinero con el que se acredita el viaje a España como turista).

Una vez en el club de alterne el acusado S.E.F.M. le retiró el pasaporte y el llamado 'viático', diciéndole que había contraído una deuda de 4.000 euros que debía saldar con el ejercicio de la prostitución, siendo inducida a su ejercicio por el propio acusado, pagando diariamente en concepto de alojamiento y manutención la cantidad de 45 euros, no pudiendo salir del club sola, trabajando diariamente desde las 17.00 horas hasta el cierre del establecimiento a altas horas de la madrugada generalmente.

La víctima tenía que entregar el primer 'pase' de la noche (cuyo precio oscilaba en torno a los 45 o 55 euros) al club y 5 euros en concepto de sábanas por los demás pases. Así, logró escapar del establecimiento por la puerta de la cocina del club de alterne un mes después de acceder a dicho club.

En atención a lo dispuesto en el articulo 57.1 del Codigo Penal, la Fiscalía pide para los acusados la prohibición de aproximarse o comunicarse por cualquier medio, directo o indirecto, con la víctima o con cualesquiera de sus familiares por tiempo de 5 años y la imposición de una medida de libertad vigilada durante el plazo de 5 años, que se ejecutara con posterioridad a la pena privativa de libertad.

Además, en atención a lo dispuesto en el articulo 194 del Código Penal, se interesa la clausura definitiva del club 'Los Molinos'.

Los acusados indemnizarán conjunta y solidariamente a la testigo protegida en la cantidad de 3.000 euros por los daños morales sufridos. Debe declararse la responsabilidad civil subsidiaria, al amparo de lo dispuesto en el artículo 120, 3º y 4º del Código Penal, de la entidad mercantil 'Los Molinos y Dulcinea de la Mancha SL', como entidad administradora del club 'Los Molinos', dándosele traslado de las actuaciones para que pueda ejercitar su derecho de defensa.