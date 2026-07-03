Piden 6 años a un acusado de abusar sexualmente de cuatro chicas en distintos autobuses urbanos de Albacete

Archivo - Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, TSJCM, tribunales, juticia - EUROPA PRESS/REY SOTOLONGO - Archivo

ALBACETE 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección Penal del Tribunal de Instancia número 3 de Albacete tiene previsto juzgar el próximo jueves, 9 de julio, al acusado J.G.E. para el que el Ministerio Público solicita hasta seis años de cárcel por abusar sexualmente de cuatro chicas en otros tantos autobuses urbanos de Albacete.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, el primero de los hechos se remonta a noviembre de 2018 cuando el acusado viajaba a bordo del autobús urbano de la Linea A de Albacete, sentándose al lado de A. --de 18 años de edad en aquel momento--, con la que entabló una conversación.

En el transcurso de la misma, el procesado le dijo a la víctima que tenía un cuerpazo, le pregunto si tenia novio, dónde vivía o que le gustaría hacer muchos kilómetros con ella. Además, le tocó la pierna, y la arrinconó contra la cristalera del autobús, mientras ella, entre sollozos, se lo quitó de encima y optó por tocar el timbre y bajarse en la siguiente parada para zafarse de él.

Asimismo, en febrero de 2019, el acusado, en el autobús urbano Línea B de Albacete, se aproximó a C. --nacida en 1998--, y se sentó junto a ella colocándose una chaqueta encima de las piernas, mientras entablo una conversación en la que le decía que era muy simpática o que tenía unos ojazos.

Así, al llegar a la parada de Juan de Toledo, B. se puso en pie para apearse del autobús, momento en el que el acusado, actuando con la intención se satisfacer sus deseos lúbricos, le acaricio la parte superior de la pierna.

En otra ocasión, en mayo de 2019, cuando se encontraba en el autobús urbano de la Línea B de Albacete, sentándo al lado de C. --nacida en 1999--, el acusado comenzó a decirle "si quieres venir a mi casa me encanta estar acompañado de chicas guapas, te puedo comprar lo que quieras".

Acto seguido, actuando con la intención de satisfacer sus deseos lúbricos, le tocó el muslo derecho, momento en el que C. levantó y comunico lo sucedido a la conductora del autobús que echó al acusado del mismo.

Finalmente, en marzo de 2021, el acusado cogió el autobús urbano de la Línea D de Albacete donde se sentó al lado de D. --nacida en 1998-- e entablando como en los casos anteriores una conversación con ella preguntándole si tenía novio, mientras el acusado se colocó su abrigo sobre sus piernas a fin de ocultar lo que iba a hacer.

Así, según el fiscal, actuando con la intención de satisfacer sus deseos lúbricos, deslizó su mano bajo el mismo tocándole la pierna y la rodilla a D., quien reaccionó levantándose y bajando en la siguiente parada, no sin antes manifestar al conductor lo que el acusado le había hecho.

Los hechos narrados son constitutivos de cuatro delitos de abuso sexual por lo que pide imponer al acusado un año y seis meses de prisión por cada delito.