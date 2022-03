Piden 7 años para acusado de agredir a su mujer y a los hijos menores de esta, a la que golpeó estando embarazada

ALBACETE, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Albacete juzgará este miércoles, 30 de marzo, a S.J.H.C. acusado de los presuntos delitos de maltrato físico y psíquico en el ámbito familiar, delito continuado de amenazas en el ámbito familiar, tres delitos continuados de injurias o vejaciones injustas y cuatro delitos de maltrato de obra en el ámbito familiar por golpear a los hijos menores de su cónyuge y a ella misma, llegando a agredirla mientras estaba embarazada. Por todas estos delitos, la Fiscalía pide para él una pena de siete años y tres meses de cárcel.

Según el escrito del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, el acusado y la víctima llevaban casados desde julio del 2017, si bien su relación se había iniciado anteriormente, y convivían con los hijos menores de esta, de 13 y 8 años de edad, sin que durante los primeros meses de dicha relación hubiese habido problemas.

Sin embargo, a partir de los dos meses de haber contraído matrimonio, el acusado mantuvo una atmósfera de temor, desprecio y humillación, mostrándose como una persona agresiva con su esposa y con los dos hijos de esta, siendo constantes las diputas con ellos en el domicilio común que todos compartían, en las que el procesado les propinaba golpes, llegando a amenazar a su cónyuge con que la iba a matar a ella, a su madre, a su hermana e incluso a su perro.

Además, los malos tratos del acusado consistían también en agresiones psíquicas, insultos y vejaciones, manteniendo una actitud despreciativa tanto con su mujer como con los dos menores, sumiéndolos en un miedo constante a sus vejaciones, humillaciones y agresiones físicas, así como a sus reacciones, creando de este modo un clima continuado de violencia en la unidad familiar.

Así, en un día no especificado del año 2017, cuando la cónyuge, que se encontraba embarazada de dos meses, en vista de que el acusado no cumplía sus obligaciones familiares, le dijo que no quería estar con él y le instó a marcharse, ante lo que el procesado la agarró del cuello, la tiró a la cama y le lanzó varios objetos a la cabeza, entre ellos un cuadro, amenazándola con que se llevaría al bebé del que estaba embarazada.

En cuanto al menor D., era frecuente que, cuando la madre iba a trabajar, dado que el acusado se quedaba en casa al no tener ocupación laboral alguna, se enfrentara con el menor y le golpeara o le tirara un cuadro verde que había en la casa, llegando en una de las ocasiones en que lo estaba agrediendo a amenazar a la madre, que en esta ocasión sí se encontraba presente, con matarla cuando ella se interpuso entre su marido y su hijo.

Por su parte, a la menor E. también la agredió propinándole puñetazos y patadas y llegando en una ocasión a empujarla estampándola contra la bañera.

Por todos estos hechos, la Fiscalía reclama una pena de dos años y tres meses de prisión por el delito de maltrato físico y psíquico habitual en el ámbito familiar, un año de prisión por el delito continuado de amenazas en el ámbito familiar, un año de prisión por cada uno de los cuatro delitos de maltrato de obra en el ámbito familiar y 25 días de localización permanente en domicilio diferente y alejado al de cada una de las víctimas por cada uno de los tres delitos leves continuados de injurias o vejaciones injustas.