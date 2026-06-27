Piden 3 años de cárcel a un empresario de Tomelloso por tener casi 4 años a un trabajador extranjero sin contrato

Archivo - Audiencia Provincial de Ciudad Real. Palacio de Justicia. - EUROPA PRESS - Archivo

CIUDAD REAL, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará el próximo martes, 30 de junio, a a S.S., un hombre acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores por haber mantenido durante casi cuatro años a un empleado, de nacionalidad marroquí y en situación irregular, en una tienda de informática de Tomelloso sin contrato, sin alta en la Seguridad Social y en condiciones laborales presuntamente abusivas.

Según recoge el escrito de acusación del Ministerio Fiscal al que ha tenido acceso Europa Press, el acusado regentaba una tienda de informática en Tomelloso y, en abril de 2020, habría acordado verbalmente con la víctima que este trabajaría como técnico en la reparación de móviles y equipos electrónicos.

A cambio, siempre según la Fiscalía, el acusado se comprometió a abonarle 400 euros cada quince días, con una jornada de lunes a sábado de 9.30 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.30 horas, sin vacaciones ni descanso en días festivos.

El Ministerio Público sostiene que el acusado actuó con ánimo de "eludir sus obligaciones legales y aprovechándose de la situación de necesidad del trabajador", que carecía de permiso de trabajo.

Además, le habría prometido formalizar un contrato para regularizar su situación en España, algo que finalmente no llegó a producirse.

La acusación pública afirma que, desde abril de 2020 hasta el 30 de enero de 2024, el empleado trabajó bajo las órdenes del acusado sin contrato laboral, sin estar dado de alta en la Seguridad Social y sin que se hubieran adoptado medidas básicas de prevención de riesgos laborales como evaluación de riesgos, planificación preventiva, formación específica o vigilancia de la salud.

Fiscalía atribuye al acusado un delito contra los derechos de los trabajadores y solicita para él una pena de tres años de prisión y diez meses de multa con una cuota diaria de 20 euros.