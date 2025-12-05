Piden 6 años de cárcel para un padre acusado de consentir que otro hombre abusara de sus hijas menores en Albacete

ALBACETE 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Albacete juzgará el próximo martes, 9 de diciembre, a M.A.L.C por abusar de tres niñas menores de edad en un bar de la provincia, y al padre de dos de ellas por consentirlo, en lo que la Fiscalía ha considerado un delito de abuso sexual continuado por el que pide hasta 6 años de cárcel.

Según detalla el escrito de la acusación, recogido por Europa Press, los hechos ocurrieron desde marzo de 2017 a enero de 2018 en un bar del municipio albaceteño de Chinchilla de Montearagón al que los procesados y las menores solían acudir.

Allí, en la terraza del local y en el interior, el padre consentía que el presunto agresor realizase tocamientos a las niñas delante de él por encima de la ropa. Este les daba pequeñas cantidades de dinero para ganarse su confianza.

En una ocasión, el agresor se introdujo en el baño del bar con las menores para tocarles el pecho y las piernas, con ánimo de satisfacer sus impulsos sexuales. Como consecuencia, las tres menores presentan un cuadro de victimización y sentimiento de culpabilidad.

La Fiscalía ha solicitado para el agresor cinco años de prisión y para el padre, seis años de cárcel. Además, también ha pedido para ambos una orden de alejamiento de 300 metros y una indemnización de 6.000 euros para cada una de las menores.