Piden 8 años de prisión en Toledo para un hombre acusado de utilización de menores para fines pornográficos

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TOLEDO, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo celebrará el próximo miércoles, día 25, un juicio contra L.M.P.T., acusado de un delito de utilización de menores con fines pornográficos, en su modalidad agravada, por ser la víctima menor de 16 años, por el que el Ministerio Público solicita una pena de ocho años de prisión.

Según el escrito del Ministerio Fiscal, recogido por Europa Press, el acusado, con intención de satisfacer su apetito sexual, el día 22 de agosto de 2019 contactó, utilizando para ello la red social Instagram, asociada al teléfono móvil del cual era titular, con la víctima, quien contaba en aquella fecha con 12 años, lo cual era conocido por el acusado.

El hombre inició con la joven una conversación de contenido sexual, en la que se hizo pasar por un joven de 19 años, para conseguir que la menor creyese que habían un iniciado una relación sentimental, en la cual el acusado de forma insistente y manipuladora le solicitaba continuamente fotografías de índole sexual.

Ante dicha insistencia, la menor llegó a enviar al acusado un total de 34 archivos, la mayoría de ellos mostrando diversas partes de su cuerpo desnudo, incluyendo los glúteos, el pubis, los pechos e incluso desnudos integrales. Dichas conversaciones se extendieron hasta el día 2 de septiembre de 2019, periodo durante el cual el acusado solicitó insistentemente la entrega de fotografías y videos de carácter sexual conminándola a hacerlo para no romper la relación sentimental que él había hecho creer a la menor que les unía.

Asimismo, durante estas fechas, el acusado, programó futuros encuentros sexuales con la menor que nunca se llegaron a realizar, dado que dichas conversaciones fueron interceptadas por la madre de la menor poniendo fin a la misma y denunciando los hechos ante la Guardia Civil.

El Fiscal pide para el acusado, que tiene antecedentes penales, al haber sido condenado por un delito de exhibición obscena a menores de edad, la prohibición de aproximación a menos de 500 metros de A. y comunicación con ella por medio de cualquier medio o procedimiento por tiempo de 10 años.

Igualmente, pide que se le imponga al acusado la medida de libertad vigilada durante 8 años, la cual se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad y la inhabilitación especial para profesión u oficio que conlleven contacto regular y directo con menores de edad durante 12 años. Además, el acusado deberá indemnizar a la menor con 3.000 euros en concepto de daños morales.