Piden hasta cuatro años de cárcel por una pelea con palos entre cinco personas en un parque de Porzuna

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CIUDAD REAL 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará el próximo martes, 7 de julio, a cinco acusados por una pelea entre dos grupos ocurrida en un parque de Porzuna (Ciudad Real) en junio de 2018, en la que se habrían golpeado mutuamente con palos de madera y que dejó varios heridos.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos ocurrieron en la noche del 24 de junio de 2018, cuando se produjo una reyerta entre los acusados, identificados por sus iniciales como H.G.A., H.G.F., J.G.F., R.P.T. y G.R.T., varios de ellos con antecedentes penales.

El Ministerio Público sostiene que ambos grupos se golpearon con palos de madera que portaban. En la pelea, uno de los acusados resultó herido de mayor gravedad tras sufrir una fractura en el brazo izquierdo, un golpe en la cabeza y una herida que necesitó tratamiento médico, escayola y fisioterapia.

Los demás implicados presentaron lesiones más leves, como golpes, erosiones o heridas, con tiempos de curación de entre 3 y 8 días.

Además, la Fiscalía atribuye a dos de los acusados daños en un vehículo que estaba en la zona y que habría sido golpeado con los palos usados en la pelea.

El Ministerio Fiscal considera los hechos constitutivos de un delito de lesiones, varios delitos leves de lesiones y un delito leve de daños.

Para dos de los acusados, R.P.T. y G.R.T., solicita cuatro años de prisión por el delito de lesiones, además de multas por los delitos leves de lesiones y daños.

Para los otros tres acusados, H.G.A., H.G.F. y J.G.F., la Fiscalía pide dos años y tres meses de prisión por otro delito de lesiones, así como una multa de 60 días con cuota diaria de 10 euros por un delito leve de lesiones.

En concepto de responsabilidad civil, el escrito reclama indemnizaciones para los perjudicados.

La mayor cuantía asciende a 26.960 euros para el lesionado más grave. Además, se solicitan otras indemnizaciones por las lesiones, además de las cantidades a favor del Sescam por la asistencia sanitaria prestada y lo que se determine por los daños del vehículo.