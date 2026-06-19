Piden más de 5 años de cárcel para un hombre acusado de abusar de su sobrina política de 11 años en Ciudad Real

Archivo - Audiencia Provincial de Ciudad Real. Palacio de Justicia. - EUROPA PRESS - Archivo

CIUDAD REAL 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará el próximo 24 de junio a A.E.B.R., un hombre de 31 años acusado de agredir sexualmente de la sobrina de su pareja mientras ésta dormía. Unos hechos por los que la Fiscalía solicita cinco años y tres meses de prisión.

Según el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos ocurrieron en julio de 2024, cuando el acusado y su pareja volvían de salir de fiesta de madrugada. Al llegar al domicilio, la menor, que en el momento de los hechos tenía 11 años, se encontraba durmiendo en un colchón tirado en el suelo en el salón.

En un momento dado de la madrugada, según recoge el escrito del Ministerio Fiscal, el acusado se aproximó al colchón en el que dormía la joven y comenzó a realizarle tocamientos en sus partes íntimas, lo que provocó que la joven se despertara y se marchara hacia el baño hasta que el procesado regresara a la habitación en la que dormía con su pareja.

Tras volver la joven al colchón, el hombre regresó al salón y, de nuevo, comenzó a tocar a la menor en sus partes íntimas en varias ocasiones, lo que provocó que la joven huyera a refugiarse al baño, donde le comunicó lo sucedido a una amiga a través de las redes sociales.

Un día después, la menor también se lo comunicó a sus padres, quienes interpusieron una denuncia por lo sucedido en sede policial.

Por estos hechos, la Fiscalía solicita para el acusado una pena de prisión de cinco años y tres meses por un delito de agresión sexual, además de la prohibición de comunicarse y acercarse a la joven durante un periodo de ocho años, así como a una pena de libertad vigilada durante ocho años una vez cumplida la pena de cárcel.

Igualmente, y en concepto de responsabilidad civil, el fiscal pide que el acusado indemnice a la menor con 12.000 euros por los daños morales causados tras la agresión sexual.