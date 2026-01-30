Piden más de 2 años a un empresario de Ciudad Real acusado de agredir y acosar sexualmente a una trabajadora

Archivo - Audiencia Provincial de Ciudad Real. Palacio de Justicia. - EUROPA PRESS - Archivo

CIUDAD REAL 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará el próximo 5 de febrero a T.P.G., el gerente de una empresa de la provincia de Ciudad Real, acusado de forzar a una trabajadora a mantener relaciones sexuales y por los que la Fiscalía solicita una pena de prisión de dos años.

Así se desprende del escrito de acusación del Ministerio Fiscal al que ha tenido acceso Europa Press, que sitúa los hechos en el año 2019, cuando el acusado, gerente y socio de una mercantil de la provincia, contrató a la víctima para realizar labores administrativas y, según la acusación pública, comenzó a realizarle "proposiciones sexuales reiteradas", aprovechándose de su posición jerárquica.

El escrito fiscal señala que el acusado le realizó tocamientos en distintas partes del cuerpo, comportamientos que fueron en aumento con el paso del tiempo. En concreto, el 16 de marzo de 2019, la agarró de las muñecas y la introdujo en una sala separada de la nave para mantener relaciones sexuales, logrando la víctima zafarse y abandonar el lugar.

Como consecuencia de estos hechos, la trabajadora sufrió lesiones, consistentes en un hematoma en el brazo izquierdo y dolor cervical, que requirieron asistencia médica y tres días de perjuicio básico, según recoge el escrito fiscal.

El Ministerio Fiscal califica los hechos como constitutivos de un delito de acoso sexual y un delito de agresión sexual, y solicita para el acusado cuatro meses de prisión por el primero y dos años de prisión por el segundo, además de penas de prohibición de aproximación y comunicación con la víctima durante más de un año.