Piden ocho años de prisión para un vecino de Puertollano acusado de intentar matar a otro por una deuda económica

Archivo - Audiencia Provincial de Ciudad Real. Palacio de Justicia. - EUROPA PRESS - Archivo

CIUDAD REAL 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará el próximo martes a L.E.L.P., un hombre acusado de intentar matar a otro hombre en Puertollano, al que presuntamente disparó en la cara y apuñaló en dos ocasiones tras una discusión relacionada con una deuda.

Según el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos ocurrieron en marzo de 2024, cuando el acusado habría quedado con la víctima en las inmediaciones de su domicilio para devolverle un dinero adeudado.

Sin embargo, tras una discusión, el acusado le habría disparado y, posteriormente, le habría asestado dos puñaladas con un cuchillo, una en la zona del diafragma y otra en la espalda, con intención de acabar con su vida.

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió graves lesiones por arma blanca, entre ellas heridas penetrantes en el tórax y abdomen, afectación del hígado y perforaciones gástricas, además de un cuadro de shock hemorrágico.

Las lesiones causadas a la víctima, de acuerdo con el escrito del Ministerio Fiscal, requirieron intervenciones quirúrgicas de urgencia y un prolongado ingreso hospitalario, incluyendo estancia en UCI, con un periodo total de curación de 146 días, de los cuales 19 fueron considerados de perjuicio muy grave.

Por estos hechos, el Ministerio Fiscal califica los mismos como un delito de homicidio en grado de tentativa y solicita para el acusado una pena de ocho años de prisión, además de la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 200 metros y de comunicarse con ella durante nueve años una vez cumplida la pena.

Asimismo, reclama que el acusado indemnice a la víctima con 16.700 euros por las lesiones causadas.