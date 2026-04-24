Piden penas de hasta 10 años de prisión para seis acusados de prostituir a una menor a cambio de droga y dinero

Archivo - Audiencia Provincial de Ciudad Real. Palacio de Justicia. - EUROPA PRESS - Archivo

CIUDAD REAL 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará los próximos lunes y martes, 27 y 28 de abril, a seis acusados, tres de nacionalidad dominicana, dos colombiana y uno boliviana, por delitos de agresión sexual y prostitución de una menor de edad en Ciudad Real.

Según el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, la víctima, que tenía 14 años en el momento de los hechos, conoció en octubre de 2022 a uno de los acusados en Ciudad Real, iniciando una relación de amistad que derivó en contactos sexuales en distintas ocasiones.

La Fiscalía sostiene que el principal acusado habría propuesto a la menor mantener relaciones sexuales con otros hombres a cambio de dinero o sustancias estupefacientes, accediendo en alguna ocasión, aunque en determinados encuentros no llegó a percibir la compensación prometida.

El escrito recoge además que otros acusados habrían participado en esos encuentros o los habrían facilitado, produciéndose relaciones sexuales con varios de ellos entre finales de 2022 y principios de 2023, en distintos puntos de Ciudad Real.

Según la acusación pública, uno de los procesados actuaba como intermediario, encargándose de concertar citas, fijar condiciones y organizar los encuentros, a cambio de dinero, drogas u otros bienes.

Los hechos han sido calificados como delitos de agresión sexual sobre menor de 16 años y prostitución de menor, algunos de ellos de carácter continuado, por los que la Fiscalía solicita penas de hasta 10 años y 6 meses de prisión.

Además de las penas de prisión, el Ministerio Público pide la imposición de medidas de alejamiento respecto a la menor, la prohibición de comunicación por cualquier medio y la obligación de participar en programas de educación sexual.

Igualmente, solicita que los acusados indemnicen a la víctima por los daños morales y psicológicos sufridos, con cantidades que oscilan entre los 6.000 y los 20.000 euros.