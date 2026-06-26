Piden tres años de cárcel para un peluquero de Albacete que agredió sexualmente a una empleada

Archivo - Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, TSJCM, tribunales, juticia - EUROPA PRESS/REY SOTOLONGO - Archivo

ALBACETE 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción Número 2 de Albacete va a acoger el próximo lunes, 29 de junio, el juicio contra un varón --identificado como J.C.L.--, peluquero y propietario del negocio por haber agredido sexualmente a una empleada.

En el escrito de acusación, el Ministerio Fiscal relata que el acusado, durante los años 2017 a 2021, estuvo trabajando con la víctima --A.-- y dos compañeras más, en una peluquería que él regentada.

Cuando A se encontraba realizando su trabajo con alguna clienta, se acercarba a ella, tocándole la cintura, y ,en otras ocasiones, le daba pellizcos en los brazos, llegando a susurrarle al oído en una ocasión "al final lo voy a hacer cueste lo que cueste".

Un día llegó a entrar en el almacén de la peluquería que utilizaban las peluqueras como vestuario, en el instante en que A. se había quitado la ropa para ponerse el uniforme de trabajo, pidiéndole ésta que se saliera, a lo cual accedió.

Pese a que el comportamiento del acusado incomodaba bastante a A., que le decía que la dejase tranquila, esté continuó comportándose del mismo modo.

Una tarde del mes de agosto de 2021, sin poder concretar el día exacto, al inicio de la jornada, cuando todavía no habían llegado las demás trabajadoras ni clientas al establecimiento, el procesado abrió a A., y siguiéndola, la agarró con fuerza por detrás y con la intención de tocarle los pechos le introdujo una mano por el escote de la camiseta.

Aunque la víctima hizo fuerza con sus brazos cruzados para evitar que le metiera la mano, a continuación le tocó los glúteos y se puso en cuclillas para tratar de evitar que el acusado continuara manoseándola al tiempo que le gritaba que la dejase, cesando finalmente el acusado en su agresión.

Como consecuencia de la situación descrita A. sufrió daño psicológico, presentando sintomatología y alteraciones anímicas que requieren la intervención profesional desde la Unidad de Salud Mental.

Según la Fiscalía, los hechos relatados son constitutivos de un delito de agresión sexual, considerando que procede imponer al acusado las penas tres años de prisión, con accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

De igual modo, pide libertad vigilada durante cinco años que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad, y la prohibición de aproximarse a A. ni a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro en que se encuentre o sea frecuentado por aquella a una distancia inferior a 500 metros y prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio, por un periodo de seis años.

Además de solicitar la inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad durante seis años, el procesado tendrá que pagar en concepto de responsabilidad civil 8.000 euros a la víctima por los perjuicios causados.