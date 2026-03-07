Piden tres años de prisión para un hombre de Albacete acusado de compartir pornografía infantil

Archivo - Palacio de Justicia - EUROPA PRESS - Archivo

ALBACETE 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia provincial de Albacete juzgará el próximo viernes, 13 de marzo, a I.G.M, acusado de un delito de pornografía infantil por el que la Fiscalía ha solicitado tres años de cárcel.

El escrito de acusación detalla que, al menos, entre los meses de octubre y diciembre de 2023, el encausado, situado en el municipio albaceteño de Hellín y usando su portátil, descargó y compartió 94 vídeos en los que aparecían niños manteniendo comportamientos sexuales explícitos.

Los archivos tenían títulos que aludían inequívocamente a su contenido pedófilo y tras una investigación se pudo comprobar las cadenas de búsqueda del encausado en internet, con varias palabras clave usadas de forma habitual para encontrar pornografía con menores de edad.

En el mismo ordenador se comprobó que se habían reproducido previamente unas 465 imágenes de niños y niñas desnudos y manteniendo relaciones sexuales.

La Fiscalía también ha pedido la obligación del encausado de participar en programas de educación sexual por un tiempo de 4 años.