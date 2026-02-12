Un plan estratégico, primer objetivo de la Organización Interprofesional Vitivinícola de C-LM

Acto de presentación de la Organización Interprofesional Vitivinícola de Castilla-La Mancha (OIVCLM). En el Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia regional. - PIEDAD LOPEZ/JCCM

TOLEDO, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Este jueves se ha presentado en Toledo la Organización Interprofesional Vitivinícola de Castilla-La Mancha, una organización que nace con la vocación de defender los intereses de todo el sector vitivinícola regional ante los nuevos retos de mercado, y que se fija la redacción de un plan estratégico entre sus primeros objetivos.

Así lo ha avanzado el presidente de la junta directiva Jesús Julián Casanova, durante el acto de presentación de este nuevo organismo en Toledo, que ha contado con la presencia del presidente regional, Emiliano García-Page, y del consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán.

"Tenemos mucha fortaleza, porque tenemos el 65% del potencial vinícola del país, y, de alguna manera, tenemos que fortalecer este instrumento que hemos creado", ha dicho Casanova, que ha avanzado reuniones para analizar las fortalezas y debilidades y "ponerlo todo en común".

Tras poner en valor que este instrumento haya nacido "con mucha solidaridad de todas las partes integrantes" y el apoyo de la Administración regional, ha fijado como objetivo el "poder segmentar y lanzar al sector y a la región, lo más lejos posible".

Este instrumento, integrado por 20 profesionales "extraordinarios" que tienen "muchas ganas de trabajar", se ha creado "de una manera austera", ha apuntado, por lo que tendrán que "ser creativos" para alcanzar sus objetivos "con éxito".

"Esto ha nacido no para estorbar a nadie, sino para sumar y generar más valor en la región y tener más músculo dentro de nuestros mercados", ha añadido Casanova, que ha incidido en que la región tiene "grandes industrias de alcohol, mosto y vinagres", sinergias que esta la Organización Interprofesional Vitivinícola tendrá que "saber coordinar y organizar para ser más competitivos".

PAGE CONFIRMA SU PRESENCIA EN EL INTERGRUPO DEL VINO

Por su parte, el titular de Ejecutivo regional, tras reparar en el acierto de que Casanova presida esta Interprofesional Vitivinícola, ha destacado que su persona ha concitado las voluntades del sector, de tal modo que, a su entender, Castilla-La Mancha vuelve a "dar ejemplo de cómo tienen que ser las cosas o cómo tendrían que ser".

García-Page, que durante su intervención se ha referido a las últimas protestas protagonizadas por el sector del campo, ha asegurado que el Ejecutivo regional volverá "a defender los intereses de Castilla-La Mancha donde corresponda", avanzando que en marzo asistirá a la reunión del Intergrupo del Vino del Comité de las Regiones, que tendrá lugar en Bruselas "donde seguiremos reclamando más inversión a la UE".

"Pero además de asistir en esos mismos días a eso, vamos a hacer una ofensiva importante en relación con la política agraria comunitaria", ha añadido el presidente castellanomanchego, que se ha mostrado "muy orgulloso" de cómo ha cambiado el sector vitivinícola en la región.

A su entender, ha sabido demostrar, rompiendo con los clichés, que puede "producir mucho y de buena calidad, y al mismo tiempo venderlo todo, y hacerlo en un mercado permanentemente cambiante".

"También estamos al capricho de políticos, aranceles, complicaciones o crisis de un tipo o de otro. Pero es un sector que ha demostrado tener mucha resiliencia, mucho aguante", ha añadido el presidente regional, que ha terminado destacando que Castilla-La Mancha ha sabido aprovechar "para mejorar" los fondos europeos de reestructuración del viñedo, "siendo un ejemplo y una referencia".

LIZÁN DICE QUE LA INTERPROFESIONAL IMPULSARÁ EL CRECIMIENTO

Por su parte, el titular regional de Agricultura ha defendido que los datos que el sector deja en la región justifican la creación de este organismo, ya que el vitícola vincula a 80.000 familias y ocupa 437.000 hectáreas de superficie, "lo que nos hacen ser el viñedo y la bodega del mundo, con 23 millones de hectólitros de producción media".

"Estos últimos años sí que suponen nada menos que el 60% de la producción nacional, el 15% de la producción europea y el 6% de la producción mundial", ha presumido Lizán, que ha insistido en que esa estadística acredita la creación de esta herramienta común de discusión donde se integre a productores y a elaboradores en la cadena de transformación y comercialización de la producción de la uva.

El consejero, que se ha mostrado convencido de que la Interprofesional será clave para impulsar el crecimiento, para abrir nuevas posibilidades, planificar, crecer y solucionar los problemas además de favorecer evidentemente acuerdos estratégicos para el desarrollo del sector, también ha puesto el foco en el "consenso" que ha rodeado el alumbramiento de esta organización.