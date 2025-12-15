El Plan de Salud H3.0 de C-LM estará "más dedicado a la persona que a la enfermedad" y fija su horizonte en el año 2030

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, junto a la directora general de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria y Farmacia, Carmen Encinas. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Plan de Salud, H3.0 del Gobierno de Castilla-La Mancha, con el horizonte puesto en el año 2030, una vez que el actual Plan de Salud Horizonte 2020-2025 termina su vigencia, estará "más dedicado a la persona que a la enfermedad".

Ese es el "salto primordial" de este nuevo documento, que ha presentado este lunes en rueda de prensa el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, junto a la directora general de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria y Farmacia, Carmen Encinas.

El anterior plan, según el consejero, estaba "más relacionado con la asistencia y la manera de presentarla", pero el "gran cambio" ahora es que se centra en la persona "desde el punto de vista de la salud, antes de enfermar".

El lema del acto, 'Nos encontramos en un momento clave', ha sido elegido por el consejero para trasladar un mensaje de cambio y transformación hacia un modelo nuevo en el que se abordan nuevos retos con predominio del mensaje 'Salud, como una necesidad de la ciudadanía, más allá del sistema sanitario que nos atiende, con los más altos estándares de calidad y recursos profesionales cuando ya hemos enfermado'.

Así, los elementos de prevención de la enfermedad, la formación y educación para la salud, la salud comunitaria y participativa en la que la ciudadanía es corresponsable para cuidarse y evitar la enfermedad, cobra toda su importancia en el nuevo modelo.

"Venimos de una etapa en la que se han conseguido grandes estándares de calidad asistencial y de inversiones en infraestructuras, alta tecnología alcanzando hitos en número de profesionales, en formación y en investigación en la historia de nuestro Servicio de Salud", ha afirmado Fernández Sanz.

Ahora se presenta la oportunidad de dar el paso a políticas sanitarias basadas en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, como fruto ya de un camino recorrido en el que las personas, ciudadanos y profesionales son el eje del sistema, ha informado la Junta en un comunicado.

Respecto a la prevención, Castilla-La Mancha continúa apostando por un enfoque 'One Health' o 'Una Salud' como lo denomina la Organización Mundial de la Salud (OMS), entendiendo la estrecha interdependencia del medio ambiente, la salud animal y la salud humana, por lo que deben ser abordadas conjuntamente.

Por ello, ha explicado que "factores como el cambio climático, en especial el aumento de las temperaturas y la pluviosidad, las alteraciones de las condiciones ambientales y los hábitats, unido al aumento de los desplazamientos internacionales de personas, animales y productos de origen animal, han incrementado la probabilidad de transmisión de enfermedades entre animales y personas (zoonosis) y su velocidad de propagación a escala global, va a obligar a un trabajo interinstitucional con otras administraciones".

INNOVACIÓN Y SALUD DIGITAL

Además, Fernández Sanz ha subrayado que en el nuevo 'Plan de Salud H3.0', la innovación juega un papel fundamental y dentro de esta innovación, está la salud digital y su relación con todo lo que signifique inteligencia artificial.

Otro punto en el que ha incidido es en el de la medicina personalizada, que permitirá un enfoque más preciso y efectivo para el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades, lo que beneficia tanto a los pacientes como a los profesionales del sistema sanitario, ya que los tratamientos se adaptarían a las necesidades individuales de los pacientes".

Respecto a la participación de la sociedad, ha explicado que "hoy en día, la ciudadanía está más informada y es más exigente. Las personas reclaman un acceso más ágil a los servicios, una atención más personalizada y mayores niveles de calidad, a la vez que esperan ser escuchadas, recibir un trato cercano y respetuoso, y participar en las decisiones clínicas que afectan a su salud".

REDACCIÓN PARTICIPATIVA

Encinas, por su parte, ha destacado que el contenido del nuevo Plan de Salud H3.0, "estará disponible en breve, y redactado de modo participativo como el instrumento para la toma de decisiones de forma coherente en todos los niveles de la organización".

El objetivo es dar respuesta a los compromisos y prioridades de la política sanitaria de Castilla-La Mancha, en base a siete dimensiones o líneas de trabajo ya definidas: salud participativa, personalizada, poblacional, preventiva, sostenible, predictiva y mediante una atención integral a las personas.

"Las siete dimensiones van a constituir la nueva hoja de ruta para la transformación hacia el modelo H3.0", ha recalcado la directora general.