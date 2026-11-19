Archivo - La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, en una visita institucional. - DIPUTACIÓN DE TOLEDO - Archivo

TOLEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de la Diputación de Toledo celebrada este jueves ha aprobado las bases reguladoras y la segunda convocatoria de subvenciones directas del Plan Provincial 'Toledo Emplea+', que incorpora una nueva dotación de 2,5 millones de euros y eleva hasta los 23,5 millones de euros la inversión global de este programa para los ejercicios 2026 y 2027.

Esta nueva aportación se suma a los 21 millones de euros de la primera convocatoria, reforzando el compromiso de la Institución provincial con el empleo, el desarrollo económico de los municipios y el mantenimiento de los servicios públicos que reciben los ciudadanos, ha informado la Diputación en nota de prensa.

El vicepresidente primero y diputado de Cooperación, Jesús Guerrero, explica que esta segunda convocatoria "responde a la necesidad de seguir apoyando a los ayuntamientos ante las dificultades económicas que están atravesando, marcadas por el incremento de los precios, el encarecimiento de los costes de funcionamiento y las dificultades para mantener el equilibrio de sus tesorerías".

Guerrero señala que "la Diputación tiene que estar al lado de los municipios, facilitándoles los recursos necesarios para que puedan afrontar sus gastos, atender sus obligaciones con proveedores y contratistas y garantizar el funcionamiento de los servicios públicos que reciben sus vecinos".

El vicepresidente primero destaca el esfuerzo adicional de 2,5 millones de euros que realiza la Institución provincial, elevando hasta los 23,5 millones la financiación global del "Toledo Emplea+", y ha incidido en que "nuestro compromiso es que ningún municipio se quede sin el respaldo de la Diputación por sus dificultades económicas o por su capacidad de gestión.

"Queremos que todos puedan disponer de recursos para atender las necesidades de sus vecinos y seguir prestando los servicios que tienen encomendados", ha manifestado.

La ampliación presupuestaria se justifica por el contexto económico que atraviesan los municipios, condicionado por el prolongado periodo inflacionista, el incremento de los precios, las dificultades del tejido empresarial y las tasas de desempleo, circunstancias que han repercutido también en las tesorerías municipales.

Con esta segunda convocatoria, el programa alcanza una dotación total de 23,5 millones de euros, de los que 14,5 millones corresponden a la anualidad 2026 y 9 millones a 2027.

DOS MODALIDADES DE ACTUACIÓN

La segunda convocatoria contempla dos modalidades de financiación. La primera permite a los ayuntamientos contratar directamente a personas desempleadas para ejecutar obras por administración o prestar servicios de competencia municipal.

La segunda posibilita financiar la prestación de esos servicios mediante su gestión externa, a través de nuevos contratos. Ambas modalidades pueden combinarse, de manera que cada entidad local pueda adaptar la utilización de los recursos a sus necesidades y prioridades.

Podrán beneficiarse de estas ayudas los ayuntamientos y las entidades locales menores de la provincia de Toledo con una población inferior a 20.000 habitantes.

La convocatoria establece una asignación mínima de 6.000 euros por ayuntamiento. El resto de la dotación se distribuirá mediante un tramo variable, del que el 40 por ciento se calculará en función de la población y el 60 por ciento atendiendo al número medio de personas desempleadas registrado durante 2025.

La cuantía máxima por municipio para esta segunda convocatoria será de 45.000 euros en la anualidad 2026.

Los fondos podrán destinarse a financiar los gastos salariales y de Seguridad Social derivados de nuevas contrataciones de personas que se encuentren en situación de desempleo, así como los costes de nuevos contratos para la prestación de servicios municipales mediante gestión externa.

MÁS FACILIDADES PARA LOS AYUNTAMIENTOS

La Diputación contempla también la posibilidad de anticipar hasta el 80 por ciento de la subvención concedida, facilitando así la disponibilidad de recursos económicos a las entidades locales para poner en marcha las actuaciones.

Los gastos subvencionables podrán ejecutarse desde la fecha de presentación de la solicitud y hasta el 30 de septiembre de 2027.

La justificación de las ayudas deberá realizarse, como máximo, antes del 30 de octubre de 2027.

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

Con esta segunda convocatoria, la Diputación de Toledo continúa reforzando la cooperación económica con los municipios y poniendo a disposición de los ayuntamientos instrumentos que contribuyen a generar oportunidades laborales, mejorar la prestación de los servicios públicos y favorecer el desarrollo de todos los pueblos de la provincia.