El plan 'Vertidos cero' de Toledo contempla una estación de bombeo en los Cigarrales para cerrar un cuarto vertido

Aqualia aboga por prepararse ante el cambio climático mejorando la eficiencia con las nuevas tecnologías y aumentando inversiones con colaboración público-privada



TOLEDO, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha anunciado este jueves que, dentro del plan 'Vertidos cero', estará finalizado --a principios del 2024-- el proyecto para implantar una estación de bombeo en los Cigarrales para cerrar el cuarto punto contaminante al Tajo.

Velázquez ha participado en el foro 'El agua, clave del futuro y de la sostenibilidad en Castilla-La Mancha' organizado por Aqualia y El Español-El Digital Castilla-La Mancha, donde también han estado presentes la presidenta de la Diputación, Conchi Cedillo, y el CEO de Aqualia, Félix Parra.

En esta jornada en la que se abordan los retos y los desafíos de la sociedad para hacer compatible la sostenibilidad con el desarrollo económico, el alcalde de Toledo ha querido recordar el compromiso de su equipo de Gobierno con la salud del río Tajo a su paso por la ciudad.

"Hemos perdido demasiado tiempo a nivel político hablando de trasvases, y desde el Ayuntamiento poco podemos hacer. Por ello, nosotros hemos decidido enarbolar otro tipo de banderas que afectan a nuestras competencias; enarbolar la bandera de la responsabilidad", ha manifestado, para recordar que "el agua, como recurso nacional, se debe abordar desde un punto de vista nacional".

El alcalde de Toledo ha puesto como ejemplo así el plan de 'Vertidos cero' y ha anunciado que ya se ha puesto en marcha el proyecto para cerrar otros dos que se sumarán al de la Peraleda y al del Arroyo del Aserradero.

Velázquez ha asegurado así que está en tramitación la solución para la depuradora del campus de la Fábrica de Armas, y ha adelantado que en los Cigarrales se está finalizando el proyecto para implantar una estación de bombeo que a principios de 2024 permitirá acabar con los vertidos.

Además, el alcalde ha puesto de manifiesto que uno de los retos que tiene por delante el Ayuntamiento de Toledo es la renovación del contrato de aguas residuales, y la renovación de la depuradora del Polígono "para que ejerza su función" y el agua que llegue al río sea limpia.

También ha recordado que la Junta de Gobierno local de esta semana ha aprobado una inversión de 1,3 millones para la depuradora del Torcón, recordando que es uno de los proyectos más importantes que quiere impulsar el Gobierno municipal, es 'Take me to the river' para recuperar las riberas del Tajo, con fondos europeos y mejorar su integración en la ciudad.

"Si enarbolamos la bandera de la responsabilidad, lo tenemos que demostrar, y creo que desde el Ayuntamiento lo estamos haciendo para conseguir un Tajo más limpio a su paso por la ciudad", ha concluido Velázquez.

EL AGUA DESDE DIFERENTES PERSPECTIVAS

De su lado, la presidenta de la Diputación de Toledo ha destacado que en este foro organizado por Aqualia y El Español-El Digital Castilla-La Mancha se va a hablar de agua desde diferentes perspectivas que ha calificado de "fundamentales" para el correcto desarrollo de la vida en los pueblos y las ciudades. "Tenemos que tener garantizado el acceso al agua como un recurso hídrico y de calidad y esto pasa también por la limpieza de nuestros acuíferos y de nuestros ríos".

"Creemos que es un aspecto positivo y que se debe realizar desde el consenso entre todas las administraciones", ha indicado, para rechazar enfrentamientos y abogar por llegar a "un punto de consenso" y abordar el agua desde el punto de vista de los riesgos y las catástrofes.

Así, tras referirse a la DANA que sufrió la provincia de Toledo hace unos meses, ha puesto en valor que la institución que preside haya destinado una partida de 10 millones de euros para poder remediar los daños causados "por esta gran catástrofe".

En este sentido, también ha pedido abordar el tema del agua desde la prevención y tomar "de manera urgente" medidas que eviten que esto vuelva a ocurrir. "Cada uno desde su ámbito de actuación, pero todos con un mismo compromiso sobre la mesa", ha concluido.

EL AGUA Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

Por último, el CEO de Aquialia ha destacado que el agua tiene "mucho que ver" con el desarrollo económico y el bienestar social. "Hay mucha gente que piensa que llevar el agua a todas las casas ha sido lo que más ha contribuido a la calidad de vida de las personas y a prolongar la esperanza de vida".

No obstante, ha dicho que en la actualidad se ha llegado "a un nuevo nivel" con el cambio climático y el hecho de que el agua pueda ser lo que más va a llegar a condicionar la vida en los próximos años. "El cambio climático es un hecho y hay un consenso amplísimo en que, en el caso de la Península Ibérica, para el año 2050 muy probablemente las precipitaciones en el sur de la península disminuirán en un 30 o un 40 por ciento".

Es por ello por lo que ha indicado que hay que prepararse para ese nuevo tiempo que viene mediante dos líneas de actuación, como son mejorar la eficiencia mediante la digitalización, las nuevas tecnologías y la economía circular; y las inversiones porque tienen un nivel "muy bajo" en España, por lo que ha apostado por la colaboración público-privada para elevarlas.