Planas estará el viernes en Valdepeñas en el foro sobre relevo generacional en el campo de C-LM y Comité de las Regiones

Presentación del foro sobre relevo generacional en el campo organizado por el Gobierno de Castilla-La Mancha y el Comité Europeo de las Regiones en Valdepeñas. - AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS

CIUDAD REAL, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha elegido Valdepeñas como escenario del foro de diálogo local 'Relevo generacional en el medio rural' que está organizando el Ejecutivo autonómico junto al Comité Europeo de las Regiones, y que se celebrará el próximo viernes, día 27, en la Antigua Bodega Los Llanos. El ministro de Agricultura, Luis Planas y el presidente regional, Emiliano García-Page, participarán en la cita.

Así lo ha avanzado el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, ha señalado que Valdepeñas se va a convertir "en el epicentro europeo de la discusión en torno al relevo generacional en el sector agrario y ganadero en el mundo rural".

"Lo vamos a hacer con personalidades del máximo nivel, con presencia de representantes de otras comunidades autónomas, como es el caso de Cataluña o de Murcia, con presencia de representantes del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea, con estudiosos de distintas universidades, desde la de Castilla-La Mancha hasta la Universidad de Asturias", ha indicado.

Asimismo, ha explicado que a nivel institucional estará el Ministerio de Agricultura representado por el ministro de Agricultura y el Gobierno de Castilla-La Mancha por el presidente Emiliano García-Page. Tras la apertura institucional, la jornada se estructurará en tres mesas de debate centradas en cuestiones estratégicas para el futuro del campo: el acceso a la tierra y la nueva PAC; los servicios públicos en el medio rural y el reto demográfico; y el papel de las mujeres jóvenes en el medio rural, ha informado la Junta en nota de prensa.

Caballero ha explicado que "este foro está enmarcado en un hito histórico ya que, por primera vez, nuestra región lidera un dictamen en el Comité Europeo de las Regiones, con el presidente García-Page como ponente". En este sentido, ha detallado que "en este dictamen vamos a recoger la opinión y la voz de las administraciones regionales y locales europeas como reacción a la estrategia de Relevo Generacional de la Comisión Europea", ha explicado Caballero.

"Queremos que sea un espacio de diálogo para compartir propuestas y buenas prácticas sobre el reto de garantizar el relevo generacional en el campo y la sostenibilidad social y económica de nuestro medio rural, algo que ya estamos haciendo desde el Gobierno de Castilla-La Mancha con políticas que están dado buenos resultados y en las que vamos a seguir", ha explicado. En la presentación de este foro, también han participado la directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo; y el director general de Desarrollo Rural, José Juan Fernández.

"Valdepeñas es una gran referencia nacional como localidad que se desarrolla con mucho éxito de la mano de su sector agroalimentario y teníamos claro que era el mejor escenario para acoger este foro de trabajo en torno al futuro de esta industria", ha remarcado Caballero junto al alcalde de la localidad, Jesús Martín. "Estamos comprometidos con el desarrollo y el bienestar de Valdepeñas y estamos trabajando de la mano del ayuntamiento para fortalecer su tejido industrial y atraer oportunidades", ha concluido.

ENCARGO DEL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES

Después del primer debate que tuvo lugar hace tres semanas en Bruselas en el marco de la comisión NAT y en el que participaron el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, y el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán; se continuarán los trabajos participativos durante los próximos meses como se hará en este foro de diálogo local en Valdepeñas. Estos trabajos culminarán en el mes de julio cuando el presidente García-Page lo exponga ante el pleno del Comité Europeo de las Regiones.

"Estamos escuchando al sector, exponiendo nuestra experiencia de éxito y dialogando con el resto de regiones para lograr el máximo apoyo a este dictamen", ha incidido Caballero. "Ya hemos manifestado que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha creemos que la estrategia de relevo generacional presentada por la Comisión Europea es positiva, pero hay que detallar y garantizar los recursos económicos", ha explicado.

Finalmente, Caballero ha recordado que Castilla-La Mancha lidera las políticas de relevo generacional en la agricultura aglutinado el 50% de los jóvenes que se han incorporado al campo en toda España. "En la última década se han puesto en marcha cinco convocatorias, con 225 millones de euros, que han permitido apoyar a más de 5.300 jóvenes. En lo que va de legislatura, 1.552 jóvenes ya cuentan con resolución favorable y este esfuerzo continúa con la tercera convocatoria dotada con 31,1 millones de euros", ha explicado.

De su lado, el alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, que también asistirá al foro, ha querido agradecer al Gobierno regional su apuesta por Valdepeñas, que acogerá esta semana el IV Encuentro Regional de Educación Ambiental de Castilla-La Mancha, así como este foro europeo sobre el relevo generacional en la Agricultura, que abordarán asuntos que preocupan a estos sectores en la actualidad.

"La agricultura, la sostenibilidad y el medio ambiente tiene mucho que ver y la dotación de recursos, de todo ese se va a hablar esta semana en Valdepeñas, por lo que quiero mostrar mi gratitud por hacer de Valdepeñas un lugar de encuentro para la reflexión y para la solución", ha indicado Martín.

PANELES

El foro se inaugurará con el panel titulado 'Acceso a la tierra y acompañamiento en la nueva PAC', moderado por la directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo; y los ponentes Cristina Maestre Martín de Almagro, diputada del Parlamento Europeo; Inmaculada Carrasco Monteagudo, catedrática de Economía Aplicada de la UCLM; Josep Dadón Paz, responsable de Desarrollo Rural de la Generalitat de Catalunya; Julián Morcillo, secretario general UPA CLM; José María Fresneda, presidente Asaja C-LM; y Ángel Villafranca Lara, presidente Cooperativas Agro-alimentarias de España, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El segundo de los paneles será 'Servicios públicos, reto demográfico e infraestructuras para un nuevo paradigma territorial', moderado por José Juan Fernández Zarco, director general de Desarrollo Rural. Intervendrán como ponentes Jesús Alique López, comisionado del Reto Demográfico de Castilla-La Mancha; Jesús Ortega Molina, presidente Recamder; José Antonio González Díaz, profesor de Geografía y Ordenación del Territorio en la Universidad de Oviedo y experto en Desarrollo Rural del Principado de Asturias; Adrián Ariel Zittelli Ferrari, director general de Unión Europea de la Región de Murcia; y Enrique Nieto Antón, jefe de equipo de la Oficina de Apoyo al Pacto Rural (DG AGRI, Comisión Europea).

El foro concluirá con el panel 'Mujeres jóvenes rurales: imprescindibles para el futuro del cooperativismo y el medio rural', moderado por Carmen Mena, young Elected Politician, Comité de las Regiones. Intervendrán como ponentes María Gafo Gómez-Zamalloa; Head of Unit de Social Sustainability en la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea; Alba Marchante, en representación de Fademur; Sandra Ruffiangel Hermida, de Asaja Mujeres; Ana Rosa Palacios Rozalén, del Grupo de Desarrollo Rural Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel (Sacam); María José Pérez, presidenta Cooperativa Símbolo de Campo de Criptana (Ciudad Real); y Guadalupe Arce González, profesora de Economía, Sociología y Política Agraria de la UCLM.