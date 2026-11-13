Planas ve "terrible" que PP y Vox critiquen la retirada de producción de aceite y achaca el rechazo "a pura ignorancia"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. - EUROPA PRESS

TOLEDO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha calificado de "terrible" que PP y Vox estén en contra de la retirada del aceite de oliva para la campaña 2026/2027 en el 12%, una actitud que ha achacado a "pura ignorancia" de las dos formaciones.

"Me ha sorprendido que aquellos que se dicen defensores todos los días de nuestro medio rural, de nuestros agricultores y nuestros ganaderos", ha manifestado junto en su visita a la

La gestión se demuestra con "hechos y cifras", ha defendido Planas, que ha puesto en valor esta "medida muy pensada y muy calibrada", lamentando la posición de ambos partidos, que se suponen "defienden el campo".

Ha vuelto a incidir en la actitud de Vox y PP, no sabe si "por mala fe o simplemente por ignorancia", pues se trata de una medida "en defensa de nuestros agricultores y ganaderos".

Respecto al sector cooperativo, que según Planas, ha dicho que es iniciativa insuficiente, ha señalado que las cooperativas "tienen también un instrumento, el del artículo 209, para poder almacenar y que está previsto por la Comisión Europea también".

Además, ha aludido a la posición de alguna comunidad autónoma, que señalaba que la producción más artesanal quedaba afectada, y ha argumentando que la medida tiene "la suficiente flexibilidad para poderse aplicar a diferentes situaciones".

Se trata de una medida temporal extraordinaria respecto de la cual el Gobierno pretende que "no se acumulen las cantidades en un momento determinado de la campaña", y por tanto "que no se produzca una alteración de los precios, sobre todo pensando en el olivar tradicional que tiene unos costes diferentes del olivar intensivo y superintensivo".