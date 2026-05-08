La planta de Holcim en Villaluenga cumple cien años buscando avanzar para seguir siendo "referencia" a nivel industrial

Archivo - Ricardo de Pablos, consejero delegado de Holcim Espana - HOLCIM - Archivo

VILLALUENGA DE LA SAGRA (TOLEDO), 8 (EUROPA PRESS)

La planta de Holcim en la localidad toledana de Villaluenga de la Sagra ha celebrado este viernes su centenario en un acto en el que ha apostado por seguir siendo una "referencia" a nivel industrial avanzando además en la sostenibilidad.

Así lo ha destacado el CEO de Holcim España, Ricardo de Pablos, en un acto en el que ha estado acompañado por el presidente regional, Emiliano García-Page; el director de la planta, Juan Carlos Ocaña; y el alcalde de Villaluenga de la Sagra, Carlos Casarrubios, entre otros.

De Pablos ha destacado que la compañía quiere que la planta de Villaluenga "siga siendo referencia para la industria del futuro".

"Hoy damos un paso muy especial hacia un nuevo capítulo", ha aseverado, con la "convicción" de seguir construyendo "para las personas, para Villaluenga de la Sagra, para la región y para el planeta".

De Pablos ha destacado que la visión de futuro de la compañía se sustenta en tres pilares como son la sostenibilidad, con un "ambicioso" programa de captura de CO2 para seguir siendo "un referente nacional e internacional" y un centro "de vanguardia"; la innovación "en cada paso", con soluciones tecnológicas y aplicación de la digitalización y la IA; y las personas, cuyo compromiso "convierte en realidad" todas estas iniciativas.

"El camino que emprendimos hace cien años ha sido impresionante pero, conociendo el propósito de esta compañía y el compromiso y talento de las personas involucradas, en los próximos años tendremos el capítulo más brillante de nuestra historia", ha manifestado.

UNA CELEBRACIÓN CARGADA DE MORAL

Mientras, el presidente regional, Emiliano García-Page, ha aseverado que este es un acto de los que "dan mucha moral" porque celebrar cien años "no es ninguna broma".

Así, ha destacado que la planta se ha ido "adaptando muy bien" en la formación de la gente y su preparación, recordando que el futuro "está en la formación".

Esta es, ha dicho García-Page, una empresa que "tiene que ver con lo que ha progresado España" y también "con el crecimiento que vaya a tener el país".

"Cuanto mejor os vaya mejor podremos decir que las cosas van bien, si se consume este producto es que se producen viviendas y se hace obra pública", ha razonado.

UN DÍA "ESPECIAL"

Por su parte, el director de la fábrica, Juan Carlos Ocaña, ha destacado este "día especial" porque "no todos los días se cumplen cien años", recordando que desde su inicio la factoría fue "referente industrial no solo de la región, sino del país".

Pero Ocaña ha abundado en que Holcim es más que eso "gracias a las personas, todas esas generaciones que han trabado para construir un proyecto". "A todas esas personas que habéis formado parte de la historia gracias, el centenario es vuestro", ha apostillado.

Mientras, el alcalde de Villaluenga de la Sagra, Carlos Casarrubios, ha destacado las "generaciones enteras" que tuvieron en su trabajo "un compromiso con su tierra", agradeciendo a la compañía el "apostar" por el municipio.

De esta manera, Casarrubios ha reafirmado su voluntad de seguir "construyendo futuro" a todas las industrias que quieran crecer junto a su pueblo aportando "empleo y valor".

"REFERENCIA SOCIAL" EN LA SAGRA

La planta de Holcim en Villaluenga de la Sagra ha estado funcionado de manera ininterrumpida desde 1926 y constituye "toda una referencia" social y económica en la comarca de La Sagra, donde genera cientos de puestos de trabajo directos e indirectos.

En concreto, es responsable de una producción anual de 1.850.000 toneladas de clínker y 2.350.000 toneladas de cemento, fabricando hasta ocho tipos distintos de este material.

Asimismo, ha desarrollado una "apuesta decidida" por los combustibles renovables y la reducción de emisiones, lo cual le ha permitido consolidar su capacidad productiva asumiendo criterios de sostenibilidad.