La plantilla de los dos establecimientos de Telepizza franquiciados a Loguida en Albacete vuelven a la huelga

Huelga del personal de Telepizza en Albacete. - CCOO

ALBACETE 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de los dos establecimientos de Telepizza en Albacete franquiciados a Loguida, han secundado una nueva jornada de huelga en protesta por el impago de las nóminas de diciembre, enero y febrero, así como los atrasos de la subida del SMI.

El secretario general de CCOO Albacete, Paco Gómez, ha calificado de crítica la situación a la que se ha llegado, en la que, además de los impagos salariales, se añade la incertidumbre y la total falta de información.

"Los trabajadores y trabajadoras se encuentran con los centros de Telepizza cerrados porque no hay plantilla de equipos gerentes, y no saben si tiene que ir a trabajar, si van a poder entrar en los establecimientos o se tiene que quedar en casa", han apuntado desde el sindicato, a través de una nota de prensa.

"Esto es un ejemplo más de la pésima gestión, desorganización y desidia de la empresa Loguida, franquiciada de Telepizza, que no sólo no es capaz de dar respuesta y cumplir con sus obligaciones, sino que además actúa de mala fe al estar propiciando que los trabajadores y trabajadoras abandonen por su propia voluntad", ha indicado Paco Gómez.

Así lo ha corroborado la responsable de la Sección Sindical de Telepizza, Pilar Segovia, quien ha indicado que los propietarios de Loguida 2007 no cogen el teléfono, no hablan con el comité, no buscan alternativas, dejando más que evidente su incapacidad absoluta para hacer frente a la situación.

Pilar Segovia ha recalcado que la única solución vendría de la mano de la empresa principal. "No hay otra salida que no sea que Telepizza decida tirar para adelante, quedarse con las tiendas y subrogar a las 35 personas trabajadoras que quedan", ha declarado en este sentido.

Aunque ahora mismo se están manteniendo negociaciones con Telepizza, todavía hay flecos que concretar, si bien Pilar Segovia se ha mostrado esperanzada en que pueda alcanzarse una solución antes del próximo día 7 de abril, que es cuando tendrá lugar el juicio por las demandas interpuestas por cinco personas trabajadoras pidiendo la resolución del contrato por incumplimientos graves del empresario, y que posiblemente derivará en el pago de indemnizaciones.

Por su parte el secretario general de UGT Albacete, Francisco Javier González, ha dicho que "si este es el modelo de negocio que quiere Telepizza en este país y en esta provincia, vamos apañados", añadiendo que "no hay justificación para el silencio que la empresa está manifestando ante una situación que no se hubiera producido si se hubieran hecho las cosas como se tienen que hacer".

También ha advertido de que todo este conflicto ha generado una situación de angustia y de ansiedad que está mermando la salud de los trabajadores y trabajadoras por lo que es urgentes buscar la solución que les dé una seguridad jurídica.