Las plantillas de transporte sanitario de Albacete, Ciudad Real y Guadalajara reanudan el lunes la huelga indefinida

CIUDAD REAL, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las plantillas del transporte sanitario de Albacete, Ciudad Real y Guadalajara vuelven a sumarse a las de Toledo y Cuenca y reanudarán el próximo lunes, día 16, la huelga indefinida que mantiene el sector en Castilla-La Mancha desde hace siete semanas para exigir que se les abonen los salarios establecidos en el convenio colectivo del sector, vigente desde el pasado 1 de enero e incumplido desde entonces por las empresas adjudicatarias del servicio en toda Castilla-La Mancha.

Según ha informado CCOO en un comunicado, los comités de huelga de estas tres provincias han decidido reanudar los paros, que han mantenido en suspenso durante esta semana, por sentirse "engañados" por la empresa Digamar SL, a la que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) adjudicó el servicio tras rescindir el contrato con la anterior adjudicataria, una UTE de la que formaba parte la propia Digamar.

Esta empresa se comprometió el jueves de la semana pasada a reunirse con los comités de huelga de Albacete, Ciudad Real y Toledo, para acordar con los representantes de los trabajadores la manera de empezar a cumplir el convenio colectivo y de abonar los atrasos acumulados desde enero.

"Llevamos desde el lunes intentando contactar con la nueva adjudicataria para que se celebre esa reunión y no tenemos respuesta", ha explicado este viernes el presidente del comité de empresa de la contrata en la provincia de Ciudad Real, Juan Antonio Martín Cortijo (UGT), en una rueda de prensa ofrecida junto al responsable sectorial de CCOO-FSC en la región, Alfonso Tercero.

"Reanudamos la huelga a partir del lunes día 16 y las concentraciones los martes en Ciudad Real y los viernes en Toledo. Con esta ya es la cuarta vez que nos vuelven a engañar prometiéndonos una solución al conflicto", ha denunciado Martín Cortijo, que ha explicado que les habían emplazado a una reunión para dar esa solución y desde el lunes llevan "intentando contactar con la nueva adjudicataria para que se celebre esa reunión y no tenemos respuesta".

El martes se les mandó un correo electrónico solicitándoles dicha reunión y además proponiéndoles una alternativa, una solución para llegar a un acuerdo, pero "no tenemos respuesta ninguna, es una total falta de respeto a los comités de huelga, a los trabajadores y a la ciudadanía en general. La solución la tienen ellos en la mano y parece ser que no quieren darla, que les gusta que estemos en esta situación. Volvemos a iniciar la huelga y esperemos no causar muchos estragos a los pacientes, pero es la única manera que tenemos de reivindicar nuestros derechos", ha manifestado Cortijo.

Por su parte, Alfonso Tercero ha denunciado los efectos que este conflicto está provocando en los hospitales de Castilla-La Mancha, debido a "la problemática que ha surgido con los celadores del Sescam a raíz de la huelga".

"Desde el 20 de octubre, los comités de huelga trasladamos a las empresas y al Sescam que los trabajadores del transporte sanitario iban a dejar de hacer unas funciones que corresponden por ley, según orden ministerial, a los celadores, que es el traslado y el manejo de los pacientes dentro de los recintos hospitalarios. Unas funciones que hasta ahora desarrollaban los trabajadores de ambulancias que, debido a este conflicto, hemos reivindicado que las realicen los celadores".