La Plataforma en Defensa del Tren señala que solo Cuenca ha pagado una "contrapartida" por servicios como los Avant

CUENCA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Cuenca ha comparecido para recordar que todavía hay recursos judiciales al cierre de la línea Tarancón-Utiel y tratar de refutar algunos de los argumentos a favor del Plan XCuenca y el final de este servicio.

El portavoz de la plataforma, Paco de los Cobos, ha señalado que en estos momentos hay "una línea divisoria entre quienes defendemos los servicios públicos y los que no" y ha recordado cómo este colectivo lleva advirtiendo desde el año 2000 de los intentos de suprimir este servicio.

De los Cobos ha defendido que el ferrocarril de Cuenca, "cuando había inversiones, 80 servicios y se llegaba a las cabeceras, era eficiente". Fue a partir de 2008, cuando los trenes dejaron de llegar hasta las estaciones de Valencia y Madrid, cuando la situación empezó a empeorar y ha criticado que, para justificar el cierre, haya informes como el elaborado por la empresa pública INECO, que toman como referencia datos del 2021, tras los efectos de la pandemia y Filomena.

El portavoz de la plataforma ha apuntado que hasta ahora el Plan XCuenca "no es más que unas obras de carácter temporal que atentan contra cualquier principio básico de movilidad sostenible, como una zona de aparcamiento en pleno centro urbano".

Respecto a los servicios Avant que se muestran como una de las compensaciones por el cierre de la línea Tarancón-Utiel, ha recordado que estos trenes están en toda España, "donde además están viajando gratis en los regionales que a nosotros se nos ha arrebatado". Además, De los Cobos ha recordado que hay relaciones donde los Avant son gratuitos.

De todas las comunidades que se han beneficiado "la única que ha hecho cesiones es Castilla-La Mancha, una región donde la movilidad interior ha empeorado y se ha encarecido", ha afirmado el portavoz del colectivo en defensa del tren.

Respecto a los autobuses Astra, De los Cobos ha apuntado que otras dos provincias de la región tienen estos servicios sin ninguna contrapartida, mientras que los autobuses sustitutivos en los pueblos de la línea, ha afirmado que "no lo están usando absolutamente nadie, son más lentos y requieren transbordos". Además, ha criticado que los horarios no tienen ningún tipo de planificación.

En resumen, De los Cobos ha calificado el Plan XCuenca de "bombardeo de ocurrencias" que "ha desmantelado el servicio público que unía a la provincia" para asignar recursos "a un modelo de desarrollismo propio de los años 60".

Por ello, el portavoz de la plataforma ha pedido un debate público sobre el ferrocarril y ha pedido que la ciudadanía "sea activa para reivindicar su derecho a la movilidad".

"NINGUNO QUEREMOS EL FERROCARRIL QUE TENÍAMOS EN 2019"

El ferroviario Miguel Cañas ha ampliado las explicaciones de Paco de los Cobos y ha precisado que "ninguno queremos el ferrocarril que teníamos en 2019" cuando ya había limitaciones de velocidad que incrementaron considerablemente los tiempos de viaje, sino el que recibía inversiones.

Cañas ha señalado que, antes de Filomena, "había consenso en que todo el mundo quería ferrocarril y que eso era compatible con la urbanización de los terrenos ferroviarios". Ese "consenso" se rompió, desde su punto de vista, cuando CEOE Cepyme lanzó la primera propuesta de supresión de la línea del tren convencional, con un plan que incluía alguna de las líneas que formarían parte del Plan XCuenca.

Cañas ha insistido que antes de 2009 solo había dos personas que defendían la supresión del tren "Abraham Sarrión, entonces presidente de la CEOE y José Luis Martínez Guijarro y son ellos quienes han impuesto la tesis ahora imperante".

Cañas ha recordado que "ahora dicen que Adif se va a gastar quince millones, pero antes se presupuestaban nueve millones al año para el mantenimiento de la línea que ahora se ahorran y que servían para mantener entre 50 y 60 puestos de trabajo". También se ahorran, según ha añadido, los ocho millones de euros que recibía la línea por estar declarada Servicio de Utilidad Pública.

En cuanto a urbanización de los terrenos en la ciudad de Cuenca, ha recordado que "hay una planificación aprobada desde el año 98", pero en todo caso ha dicho que, como en todos los lugares "el agente urbanizador se queda con las plusvaliías", por las que Adif, según Cañas, podrían rondar los 17 millones de euros.

Para terminar, Cañas ha desmentido que en el tramo ferroviario cuenca-Utiel haya rampas que impidan el transporte de mercancías, como se ha esgrimido y que hay propuestas, como una de la Cámara de Comercio de Valencia, para el aprovechamiento de la línea con ese fin. Además, ha citado un estudio de Adif que confirma que con una reducción de las limitaciones de velocidad se ganaría una hora de viaje.

"Seguiremos defendiendo, digan lo que digan los tribunales, que el tren vuelva a viajar de Tarancón a Utiel" y seguirán manteniéndola pase lo que pase con los recursos, ha concluido Cañas.

RECURSOS VIVOS

Por su parte, la secretaria provincial de CCOO, María José Mesas, ha intervenido para asegurar que "no está todo sentenciado" porque están también los recursos de CCOO y Ecologistas en Acción. El del sindicato pide la nulidad del acuerdo de la línea con argumentos como que la motivación que lleva a la clausura, que es "la carencia de rentabilidad social y económica de la línea, no está acreditada de ninguna manera", ya que desde su punto de vista, el informe de INECO "es parte y se basa en datos sesgados", además de no plantear "ninguna alternativa de mejora".

Frente a eso, CCOO ha presentado su propio estudio, elaborado por la Fundación Primero de Mayo, que trata de refutar los argumentos de INECO "y presenta alternativas para la línea", y otro elaborado por la Politécnica de Valencia.

Por su parte, el representante de Ecologistas en Acción, Carlos Villeta, de Ecologistas en Acción, ha explicado que su recurso sigue una línea similar a la de CCOO y pide a la ciudadanía que tenga claro "que nos estamos enfrentando a intereses económicos" y que "es falsa" la premisa de que se elimina la vía para "coser" la ciudad", porque hay propuestas en las que conviven la integración urbana y el mantenimiento del ferrocarril".

Finalmente, el portavoz de Cuenca en Bici, Javier Lajusticia, ha señalado que las vías verdes que se presentan como argumento para convencer a los ciclistas del beneficio del Plan Cuenca "están resultando un fracaso" y ha vaticinado que la construcción de los aparcamientos "va a tener un efecto llamada e incrementará el tráfico hacia el centro de la ciudad".