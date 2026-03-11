La plataforma digital de turismo de Castilla-La Mancha suma ya más de 2.300 recursos disponibles

Inauguración del evento Universidad PYME, promovido por Fundae y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). - EUROPA PRESS

CUENCA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La plataforma digital de turismo de Castilla-La Mancha, presentada en la última edición de FITUR, ya tiene más de 2.300 recursos disponibles, según ha destacado en Cuenca la consejera de Economía y Empleo, Patricia Franco.

Esta plataforma es una de las últimas iniciativas de digitalización puesta en marcha por el Gobierno regional junto a su proyecto con Fornite, que traslada el juego a escenarios de Castilla-La Mancha, que acumula unas 43.000 impresiones diarias y, desde su puesta en funcionamiento, ha superado las 1,9 millones, según Franco.

La consejera de Empleo ha hecho estas declaraciones antes de la inauguración, en el Museo Paleontológico de Cuenca, del evento Universidad PYME, promovido por Fundae y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

El Museo Paleontológico de Cuenca ha sido el escenario escogido para este evento que ya ha recorrido otros lugares de la región y que en esta ciudad ha estado dedicado al turismo "y de cómo la irrupción de la inteligencia artificial está transformando todos los modelos económicos", ha subrayado Franco.

Esta jornada también se ha fijado en la "humanización de equipos", ya que la consejera considera que este ámbito no debe abandonar un sector como el turístico, "que lo que pretende es hacer feliz a la gente".

La responsable de Economía y Empleo ha hecho mención a los últimos datos de turismo, que en enero han alcanzado nuevas cifras históricas tanto en visitas como en empleo y, preguntada por los posibles efectos de la guerra de Irán en este área.

Sobre esta cuestión, Franco ha comentado que por ahora no se ven los efectos, pero "tenemos que estar muy vigilantes y pendientes", pero si hay impacto en este u otros ámbitos el Gobierno regional "seguiremos trabajando en la cercanía, el mantenimiento de los servicios públicos y el sostenimiento de la actividad económica, como ya hicimos en el Covid".

Finalmente, la consejera ha hecho mención a la publicación en el Diario Oficial De Castilla- La Mancha de una línea de 31,2 millones para la contratación de personas con discapacidad en los centros de empleo de la región y ha avanzado el lanzamiento, este jueves, de 1,9 millones de euros para las empresas de inserción laboral de colectivos vulnerables.

ENCUENTRO CON EXPERTOS PARA ANALIZAR LOS CAMBIOS DELA IA

Empresas y profesionales de distintos ámbitos como Cañitas Maite, Toroverde y el chef Jesús Segura, del restaurante Casas Colgadas, han participado en este evento. Antes de la inauguración, el director general del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Gerardo Martínez, ha explicado que el objetivo de este tipo de encuentros, que cuentan con fondos del Plan de Resiliencia, "es poner al servicio, fundamentalmente de la pequeña y mediana empresa, todos los recursos, posibilidades y oportunidades relacionadas con la formación.

En ese caso concreto, se ha puesto el foco en la inteligencia artificial, una herramienta "que ha venido para cambiar toda la estructura empresarial, las actividades económicas y la vida de las personas", también en el ámbito del turismo, según ha señalado Gutiérrez.

Por ello, el director del SEPE incide en que hay que apostar por la formación de los trabajadores y empresas de este sector. Antonio de Luis Acevedo, director gerente de Fundae, ha apuntado que ese es precisamente el objetivo de este tipo de jornadas, que permiten dar a conocer las plataformas disponibles para que los ciudadanos accedan a formación sobre inteligencia artificial.

Sin ir más lejos, en la propia web de Fundeu, ha señalado, hay 180 recursos disponibles tanto para las personas como para las empresas, "que pueden quedarse fuera si no están en esta revolución"