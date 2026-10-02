Plataforma por Vivienda de CLM llama a la movilización social tras el 'no' a los dos decretos: "Hay que seguir peleando"

Decenas de personas durante una protesta frente al Congreso de los Diputados, a 2 de octubre de 2026, en Madrid (España). El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid ha convocado una protesta frente al Congreso de los Diputados para exigir que se vo - Gustavo Valiente - Europa Press

TOLEDO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por el Derecho a la Vivienda de Castilla-La Mancha ha mostrado su "rabia, decepción e indignación" después de que el Congreso de los Diputados haya tumbado los dos decretos de vivienda. "Esto no es un punto de rendición, esto es un punto para seguir peleando por conseguir lo que es legítimamente derecho universal".

En declaraciones a Europa Press, Tania Gómez, una de las portavoces de la plataforma, ha afirmado que "estaba claro que la presión social era muy importante ejercerla desde las calles pero estaba más que clara cuál era la intención desde el principio de los partidos que han votado en contra", ha censurado.

"Al final se ha demostrado quiénes van por los intereses inmobiliarios, quiénes van por la rentabilidad de un país y quiénes van por la mayoría social", ha añadido Gómez.

La portavoz de la plataforma ha advertido de que "si no funciona la legislación lucharemos en las calles", y se ha mostrado convencida de que "lo que funciona a la presión legislativa y a la presión política es la movilización popular".

"El sentir ahora entre muchos y muchas compañeras es rabia y decepción y sobre todo una visión clara de cuál es el panorama político de este país y de quien gobierna por el pueblo y quién no".

A partir de ahora, ha avisado, "vamos a ver indignación por parte de la sociedad en su conjunto" no solo de votantes de izquierdas, ya que, según ha apostillado, "esto hace mucho tiempo que no va de siglas y no va de partidos", sino que "va de quién está con los derechos humanos y con la accesibilidad una vivienda digna".

"Vamos a continuar en la lucha. Esto no es un punto de rendición, esto es un punto para seguir peleando por conseguir lo que es legítimamente derecho universal", ha expresado.

Es por ello que desde la plataforma de Castilla-La Mancha se ha llamado a la movilización social masiva en toda la comunidad, dado que "parte de las ciudades y provincias tienen gobiernos del PP y Vox". "Se van a hacer movilizaciones más a propósito en esas ciudades y en esas provincias donde ellos tienen el gobierno y el bastón".

"Tendrán que rendir cuentas ante la movilización social que se va a tener en todas esas ciudades", ha zanjado Tania Gómez.