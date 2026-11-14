Plátano canario, uva verde y boquerón lideran las subidas de precios en la cesta de la compra en C-LM en el último mes

Archivo - Expositor de una frutería. - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio de Precios en Consumo de Castilla-La Mancha, impulsado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades y elaborado por la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca y la Unidad de Transferencia del Conocimiento 'Innovación Abierta' de la Universidad de Castilla-La Mancha, en colaboración con CAVE-CLM, ha publicado el informe correspondiente al mes de noviembre, que analiza la evolución de los precios registrada durante el pasado mes.

El análisis de frutas y verduras refleja "importantes movimientos" en los precios durante el mes de octubre. Así, el plátano canario encabeza los incrementos, con una subida del 27,3% respecto al mes anterior, seguido de la uva verde sin semilla, que aumenta un 19,4%, y del tomate de ensalada, con un incremento del 15%, según ha informado la Junta en nota de prensa. También destacan las subidas del pimiento italiano (8,9%) y de las judías verdes planas (5,3%).

En sentido contrario, el brócoli registra una bajada del 19,9% después del fuerte encarecimiento experimentado en el mes anterior. El limón continúa su trayectoria descendente, con una reducción del 9,6%, mientras que la cebolla amarilla baja un 6,3%.

El informe también pone de manifiesto las diferencias de precios entre establecimientos. En productos como las judías verdes y las manzanas se observan oscilaciones importantes, que en algunos casos pueden llegar a duplicar el precio dependiendo del supermercado, lo que evidencia la necesidad de comparar precios en diferentes establecimientos antes de realizar la compra.

ESTABILIDAD EN CARNES CON SUBIDA EN EL POLLO

El bloque de carnes presenta un comportamiento relativamente estable, aunque con algunos movimientos destacados. Los filetes de pechuga de pollo suben un 3,5% y los cuartos traseros de pollo un 3,2%. También aumenta el precio medio del entrecot de vacuno (2,8%).

Por el contrario, la costilla de cerdo fresca experimenta una bajada del 5,2%, mientras que las chuletas de cordero nacional descienden un 2,4%. La elección del establecimiento continúa siendo especialmente relevante en productos como la costilla de cerdo, la cinta de lomo y los cuartos traseros de pollo, que presentan una mayor variabilidad de precios.

En pescados, el boquerón registra una subida del 17,5%, recuperando parte del descenso experimentado en el informe anterior. El salmón también aumenta su precio medio un 7,7%. En cambio, las sardinas bajan un 9,7%, mientras que la lubina y la dorada presentan descensos más moderados, del 2,6% y el 1,4%, respectivamente.

BAJA EL ACEITE

En el grupo de otros alimentos destaca la evolución del aceite de oliva virgen extra, especialmente en la marca de distribuidor, cuyo precio medio desciende un 5%. El café molido arábica también registra una bajada del 4,2%.

Por el contrario, aumentan los precios de las lentejas castellanas de marca de distribuidor (5,5%), los macarrones (5,3%) y la caballa en aceite de oliva (4,4%). También suben el arroz redondo de marca de distribuidor (3,9%) y el queso manchego con Denominación de Origen Protegida (2,4%).

En los productos del hogar predomina la estabilidad, aunque el lavavajillas de mano registra un incremento del 4,1%. El gel de ducha presenta las mayores diferencias entre establecimientos, con precios que oscilan entre 0,99 y 2,28 euros.

EVOLUCIÓN DE LOS ÚLTIMOS SEIS MESES

El informe incorpora también un análisis de las variaciones acumuladas durante los últimos seis meses, que permite identificar tendencias más prolongadas en los precios. En este periodo, la cebolla amarilla registra la mayor bajada, con un descenso del 31,1%, seguida de la uva verde sin semilla (-22,3%) y el brócoli (-18,4%). También destaca la reducción del aceite de oliva virgen extra de marca de distribuidor, que acumula una caída del 10,8%.

En sentido contrario, las judías verdes planas acumulan una subida del 31,1% y la naranja de mesa del 28,2%, mientras que el plátano canario registra un incremento semestral del 11,4%.

El Observatorio realiza el seguimiento de una cesta de referencia de 61 productos, a partir de la recogida de precios en 36 establecimientos de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Talavera de la Reina y Toledo, pertenecientes a las principales cadenas de supermercados.

En conjunto, los resultados muestran un comportamiento relativamente favorable de los productos monitorizados, aunque empiezan a observarse señales de encarecimiento en algunos alimentos frescos.

El informe advierte de que factores como la situación geopolítica internacional, el aumento en el precio de los carburantes, las dificultades en el transporte y las posibles limitaciones de oferta podrían trasladarse a los precios de otros productos durante los próximos meses.

El informe puede consultarse a través la web del Portal de Consumo de Castilla-La Mancha (https://consumo.castillalamancha.es/consumidores).